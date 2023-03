Astrologinja Lenka: Danes je dan za velike užitke in ugajanje sebi in drugim

Luna je še vedno v znamenju bika, tudi njen dispozitor je v biku, zato je dan zelo usmerjen v velike užitke in ugajanje sebi in drugim. Čez dan bo le naredila sekstil z Neptunom, da nam prinese še nekaj načrtov, idej, ki se lahko uresničijo.

Opoldne se bo Mars, naša energija, delovanje, gibalo, dokončno preselil v čustvenega in občutljivega Raka iz meseca avgusta. Tam bo ostal do 20. maja. In s tem se energija popolnoma spremeni, od tiste, ki je bila usmerjena v komunikacijo in gibanje, je zdaj usmerjena izključno v čustva. Kako ga bomo uspeli uravnotežiti v tem obdobju, saj je Mars tukaj v največjem padu. In Rak je tudi znamenje, ki je specifično povezano z domom, družino, ljubljenimi in načinom, kako svoje občutke in čustva prenašamo v dušo.

Zdaj je Mars vstopil v to znamenje, vstopil v najbolj občutljivo znamenje same človeške duše. Prinesel je veliko ognja, topline, potrebno je, da vse, kar počnemo, mislimo in pokažemo, izhaja iz največje nežnosti in občutljivosti. Pazimo, kaj govorimo, kaj delamo. Ker vse poka od čustev in jih lahko v sekundi prizadene. Preden karkoli rečemo ali naredimo, je potrebna umirjenost, premislek, ne skakanje, še manj brutalnost ali ostrina.

Ker so zavore tega Marsa zelo šibke in hitro počijo, se hitro odzove in še hitreje koga poškoduje. To je energija, ki je popolnoma nezavedna, ki gre nenadzorovano ven in če je ne obvladamo, ne zaustavimo, bo imela velike posledice. Tu se bo veliko energije izrazilo skozi solze, saj je energija obrnjena navznoter in namesto da bi se izražala navzven, boste čutili notranji krč, blokado.

Telo se bo večkrat odzvalo s toplotnimi pogoji in temperaturami. Včasih je tudi potreba, da smo pretirano zaščitniški do svojih najdražjih, potem pa se to napačno razume. Ker s svojo zaščitniško energijo zelo hitro prizadenemo drugega človeka. Zato je treba uporabiti našo taktnost, pozornost, da ne povzročimo poškodb, ampak jo uporabimo kot najbolj nežno in občutljivo energijo.

Danes je sobota, Saturnov dan, in on plava v Neptunovih vodah. V kolikšni meri mu uspe oblikovati formo skozi čustva, vero, prepričanja? Da njegova trda energija potrebuje veliko prilagoditev.