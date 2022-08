Astrologinja Lenka: Danes je dan za velike prilagoditve

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju Tehtnice in postavlja neko normalno mejo med vsem nujnim. V tem znamenju je mera – tas, to je tisto, kar poskuša najti neko sredino med dobrim in zlim, med veliko in malo, sredino za neko harmonijo v vseh odnosih. In vse je odvisno od tega sodišča, na katero stran bo pretehtalo. In Tehtnice se običajno trudijo, da bi vse potekalo v najboljšem redu, pri tem pa pozabljajo nase in na svoje osnovne potrebe.

In tako je že od jutra Luna v opoziciji z Jupitrom iz znamenja Ovna. To sta dva dobra in blagodejna planeta, ki pa lahko prineseta tudi nekaj ne tako preprostih stvari. Prva in osnovna stvar, ki jo je mogoče narediti, je pretiravanje v vseh odnosih, vseh dogovorih, vseh obljubah. Človeku se lahko obljubi marsikaj, včasih pa se sam zavaja in precenjuje, misleč, da lahko vse to ponudi in naredi sam. Gre za to, da se od drugih nič ne pričakuje, da človek sam, ko naredi kakršen koli načrt zase, ne more dobiti prave slike, kolikor je potrebno. Včasih se česa porabi preveč, pogosteje pa pride do preplačila in nakupa nečesa, česar ne potrebujemo, kar nam ne bo služilo za ta namen ali pa preprosto to že imamo doma. To je tista notranja potreba, ko je z očmi vsega premalo in je vse nezadovoljeno. Jupiter v znamenju Ovna nima časa razmišljati, ocenjevati, čakati, to stori takoj in zdaj, plača, preplača, podpiše. Vse to gre skozi stopnje, ki so v prvi vrsti povezane s partnerskimi odnosi, zato nas tu preveč pričakovanj do druge osebe lahko kasneje razočara.

Največja težava pa je, da v sebi ne vidimo teh meja, teh pričakovanj in smo potem nad svojo odločitvijo razočarani in z njo nezadovoljni.

Luna bo naredila opozicijo s Kironom, zato je tudi dober trenutek, ko se bo streznila in spomnila duša, da je še vedno odgovorna zase, da mora vse narediti sama in ne pričakovati od drugih. In nikoli ni tiste druge strani, ki bi bila kriva za naša pričakovanja, za naše želje, za vse, kar imamo in želimo, smo odgovorni izključno sami.

Danes je dan za velike prilagoditve. Luna bo delala kvinkonks z Uranom, Sonce z Jupitrom, Venera pa z Neptunom in s Plutonom. Ozavestiti moramo veliko o svojih osebnih željah, možnostih, o svoji identiteti, neodvisnosti in svobodi.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju Dvojčkov. Pospešuje Merkur, pospešuje misel, pospešuje besede, ustvarja veliko nestrpnost in vedno znova povzroča prepire in nervozo. Edino zdravilo za Mars je telesna aktivnost na kakršen koli način. Le tako porablja svojo energijo namesto nenadzorovanih besed.