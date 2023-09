Astrologinja Lenka: danes je dan za uživanje

Luna je v znamenju Dvojčka, danes ne dela nobenih aspektov, kot da bi nam želela dati to dvojčevsko in otroško vzdušje, da bi čim bolj uživali. Kot da bi nam želela prepustiti to ležerno in lahkotno energijo brez velikega naprezanja in truda. Tu se ne poglablja v nobeno stvar, a zato želi videti čim več, slišati, stopiti v stik z mnogimi ljudmi. Najbolj pomembna danes je komunikacija, da vse izve in nič ne zamudi. Prepustiti se branju lahke knjige, študiju, kratkemu izletu je del tega.

In najboljše od vsega je, da se danes lahko prepustiš tišini, miru, se povežeš sam s seboj, razčistiš nekatere stare potlačene misli in besede. Naj bo to dan za reprogramiranje uma in odprtje za nove ideje, nove misli in nove besede, ki bodo samo za dušo.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, retrograden pa je od 4. septembra. Čeprav se je obrnil, še vedno stoji na kraljevski stopinji znamenja Bika. Še vedno razmišlja, še dela načrte, na katerem področju in kako prinesti spremembe ali celo popraviti nekatere stvari, ki so se materialno in finančno zapletle.

Toda tudi njegova dispozitorka Venera v znamenju leva, čeprav obrnjena v direktno smer, še vedno stoji na isti stopinji. Še vedno poskuša razjasniti nekatere skrivnosti ali jih celo skriti, kar bo trajalo do 16. septembra, ko bo z njim obračunala. Ta fiksni kvadrat bo prinesel velike konflikte in še večja iskanja rešitev za vse, kar je bilo skrito ali neočiščeno. Na obeh straneh se pripravlja veliko različnih okoliščin, kako vse to izpeljati, saj to niso malenkosti in majhni zalogaji. Venera je v znamenju, ki išče resnico, ki osvetljuje vse skrito in želi, da se to vidi. Zato gojimo več topline, nežnosti, ne izzivajmo in se ne hvalimo z ničemer, saj lahko to vodi le v neprijetne situacije.

Še posebej pa bo prišlo do razsvetljenja vseh tistih, ki so gojili upe in verjeli v druge, da bodo naredili vse, dali, finančno pomagali, zdaj pa so preprosto spoznali, da iz tega ne bo nič. Takrat bo nastopil mlaj, ki bo skušal marsikaj osvetliti.