Astrologinja Lenka: Danes je dan za urejanje starih stvari in ne za nove začetke

Danes je dan za urejanje in pospravljanje starih stvari in ne za nove začetke. Luna je že od jutra ujeta v atmosfero s Saturnom v znamenju Vodnarja, fiksnega in trdoglavega znaka, ki ne popusti niti za milimeter. In vse, kar se začne na ta dan, je podvrženo velikim in hudim kritikam. Gre za vidik na 90. stopinji, zaradi katerega se človek utrudi in zaradi utrujenosti stvari opusti, odneha. Ne daje varnosti, podpore, ampak prinaša obotavljanje. Vsako začeto stvar je zelo težko vzdrževati, saj v njej ni topline, veselja, lahkotnosti, ampak teža in utrujenost, ki človeka prisilita, da se vsemu odreče. Če mu kljub temu uspe in reče, »ne veš, skozi kaj sem šel, da sem prišel do tega položaja«, mu verjemite, saj ne laže. Veliko je žrtvovanja in veliko več vlaganja energije kot sicer.

Med 17. in 19. uro bo Luna naredila trigon z Neptunom v znamenju Rib in to je majhna tolažba za vse. Duša si bo končno opomogla od vsega težkega. Že samo prijetna beseda je lahko kot majhen opiat za obnovo in regeneracijo duše. Sprostiti se mora in v tišini povzeti vse, kar je prej načrtovala. Tako bo lažje nadaljevala, sicer bo čutila samo kaos v glavi. Poleg tega ji bo Pluton pomagal, da se znebi bremena in naredi sito, kako in s kom naprej, kajti marsikaj je treba zavreči in izpustiti.

In Merkur, ki je že nekaj časa retrograden in se počasi vrača v karmičnega Kozoroga, bo med hodom skozi znamenje Vodnarja ugotovil, kaj je pozabil, katerih poslovnih stvari ni končal. Ne more naprej, če ni vse očiščeno, če ni vse v redu. Na 29. stopinji mu danes ni jasno, kaj hoče, a nekaj ga vleče, da stvari konča in da še enkrat vse očisti ob pomoči Plutona.

Retrogradna Venera je prišla na 11. stopinjo, kjer bo preživela še en dan in razmišljala, kako sprejeti ponudbo, kako izpolniti svojo željo, pridobiti simpatije. A tudi tista ljubezen, ki se dogaja na platonski čustveni ravni, prek interneta in digitalnih omrežij, ​​je težko dosegljiva v resničnosti, manjka ji dotika. Ne glede na to, kako zelo se ji je zdelo, da je ogromna privlačnost Urana ali druge strani drugega sveta idealna, do združitve ne bo prišlo. Premislila si bo in se vrnila, saj tukaj ne živi samo v sanjah, potrebuje oprijemljivo materialnost.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je na 29. stopinji, retrograden, misli so popačene, ni mu jasno, kam gre in kaj počne. Pomagajmo svojemu umu tako, da smo čim bolj tihi, brez prepirov, dokazovanja, kdo ima prav in kdo ne. To danes nikomur ne koristi.