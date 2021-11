Astrologinja Lenka: Danes je dan za tišino

Začetek jutra je minil v lepi povezanosti med Luno in Soncem. Gre za spoštljiv dogovor, predvsem na poslovnem področju. Osredotočite se na globino besed in dogovorov ter na vztrajnost, da boste vse uresničili, čeprav z zamudo. Odnos med Luno in Neptunom bo skušal omiliti celotno napeto vzdušje danes, ki ga bo ustvarilo znamenje Škorpijona. Treba bo biti v tišini, da bodo v ospredje prišli vsi potenciali in talenti. Lahko ustvarjate, pišete, slikate, izkoristite vso domišljijo za to, kar želi priti iz vaše duše, najbolj med 11. in 13. uro, pa tudi ves dan. Če se spomnite česa nedokončanega, je zdaj pravi trenutek za dokončanje. Toda vsako ustvarjanje zahteva mir, tišino in povezanost s seboj.

Ljudje v znamenju Škorpijona so polni energije, maščevanja, sovraštva, eksplozij in samo čakajo, da jih nekdo vzdraži. Merkur v konjunkciji z Marsom lahko pomeni besede, ki že same sekajo po zraku, ki režejo pogled, kaj šele tedaj, ko so izgovorjene. Začutite globino v sebi in poskusite odkriti nekaj, o čemer že dolgo razmišljate. Ne trapite se s tem, kaj je kdo rekel. Vzdržite se komentarjev, ker ko bo jutri ta energija v kvadratu s Saturnom, takrat ne bo usmiljenja. Toda poskusite spremeniti stvari pri sebi, kaj, kar nosite v sebi od rojstva, iz svoje družine, stare vzorce tradicije, to, kar vas jezi ali česar se sramujete. Zdaj je čas za spremembo. Nikoli pa drugega ne žalite ali ponižujte.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je močan v svojem domu Škorpijonu. Svojo energijo uporablja premišljeno, globoko, tako da če jo znamo uporabiti in se zavemo jeze ali besa, tega, kar zelo dolgo zadržujemo v telesu, bomo imeli lep dan, sicer nas utegne kričanje, jeza, sovraštvo raniti. Izberite energijo, ki vam ustreza, naj bo to povsem vaša izbira.