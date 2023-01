Astrologinja Lenka: danes je dan za pojasnila

Luna je v zadnji dekadi znamenja leva, kot da je naredila vse, kar je načrtovala in se zdaj, dokler ne zapusti tega znamenja, prepušča sebi in svojim užitkom. Se pravi, izračuna, kaj je bilo narejeno. Okoli 16. ure preide v znamenje device, v katerem je energija usmerjena v vsakdanje življenje, vsakdanje skrbi ali službe, nemalokrat pa tudi pomoč drugim. In v tem znamenju bo bolj v bolj umirjenem tonu, brez velikih akcij in del.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Oba dispozitorja in dokler je v levu, kasneje pa v devici, sta Sonce in Merkur v znamenju kozoroga, kjer ni najbolj prijetno mesto in kjer jo veže marsikaj drugega, najmanj pa posvečanje sebe. Merkur je retrograden in njegove misli se zelo vračajo v preteklost, k vsemu, kar je bilo, ali celo k nečemu, kar so počeli naši predniki. Chiron ga je opomnil, naj očisti neko bolečino, neko žalitev, neko misel, ki je bila nekoč izrečena, in zdaj je čas, da o tem spregovori, da se odpre, da pride k pameti, da to popravi. Odpustiti in vanj vnesti čim več svetlobe.

Venera je v Vodnarju in imela je že narejene načrte z Marsom, a je morda ugotovila, da ni trenutek in čas, da bi z njim delala kakšne skupne ideje. Še vedno mu ne zaupa, še vedno ne daje stabilnih temeljev. Tukaj je najbolje, da sama nadaljuje s svojimi načrti in se ne ozira na nikogar in nič. Kajti le ko človek ni raztresen in ko ga nič ne omejuje, ko so njegove želje, pogled in vizije v daljavi, pred vsemi, takrat je v tem znamenju najsrečnejši. Svobodna in svoja.

Danes je torek, Marsov dan, in še dva dni je retrograden, stoji in izlušči tisto, kar je še nedokončano, nesporočeno. Čeprav je njegova hoja po znamenju dvojčkov polna živahnosti in prepirljivosti, je vseeno njegova hitrost v tem znamenju zelo zaželena. A zdaj, ko stoji, je osredotočen na neka pojasnila, na nekaj, kar je treba sprostiti, saj se bodo rezultati videli šele pozneje, po 13. marcu.