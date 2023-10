Astrologinja Lenka: Danes je dan za okrevanje

Luna v Levu na zadnjih stopinjah in sekstilu z Marsom poskuša popraviti atmosfero, ki jo je imela s Plutonom. Umiriti situacijo, prinesti več lepote, topline, svetlobe in celotno situacijo spremeniti v ljubezen, v ustvarjanje lepih stvari, namesto tistih grdih, ki jih Pluton nezavedno vleče, da iz sebe izžene jezo. To še posebej velja za vse vrste odnosov, še posebej čustvenih.

Okrog 14. ure Luna preide v znamenje Device in takoj ta veličastna energija in vzdušje začneta vplivati na vsakdanje življenje. A kot da to ni dovolj, poleti še v opozicijo z Rx Saturnom iz znamenja rib. To pomeni preveliko posvečanje podrobnostim. Morala pa bi se bolj sprostiti in verjeti, da ji ni treba vsega storiti sami.

Potem se pojavi še Venera, za katero to ni najboljše mesto in je vsa zaskrbljena. Luna še krepi potrebo po še večjem odrekanju lepemu in predanosti nekemu koristnemu in empatičnemu delu. To je kot srečanje dveh oseb, ki bi spile kavo, ob tem pa jokali in povedali, kako težko je vse in kako jima nihče ne priskoči na pomoč. Namesto da bi to storili sami, čakajo, da bo to namesto njih naredil nekdo drug.

In Venera je tukaj okamenela v opoziciji s Saturnom. Nekdo se vrača, pa se boji, da ni tako obetavno, da je bolje biti sama kot v kakršnikoli nestabilni zvezi. Morda obstaja upravičen strah in tukaj se je treba najprej posvetiti sebi, uživati ​​v majhnih stvareh, narediti svoj red v Duši in ugotoviti, kaj si želiš. Da se zaveže sebi, da je v nekaterih stvareh natančna in da se nauči več veseliti, smejati, biti vesela.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je blizu konca Tehtnice in se čez dva dni preseli v svoj dom. Počasi okreva od vseh napetosti, glavobolov, morebiti manjših kirurških posegov. V četrtek bosta energija in strast večji in pravilnejši, do takrat pa poskušajte biti v ravnovesju sami s seboj in v miru.