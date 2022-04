Astrologinja Lenka: Danes je dan za odpuščanje

Luna je še vedno v znamenju Škorpijona in se skuša razbremeniti čustvenih stvari. V povezavi je s svojim južnim vozliščem, ki jo opominja in popelje v preteklost. Južni vozel je tudi darilo, ki ga zna uporabiti, saj vsebuje vso preteklost in védenje o tem, česa ne smemo ponavljati. To znanje moramo uporabiti in na tem graditi. Luna je zmedena in razočarana v znamenju, kjer jo pritiskajo črne misli in težka preteklost, okoli 18. ure pa se sreča s Saturnom. Takrat lahko človeka prevzame depresija, če ne zna sprejeti kritike, nakopičenega dela pa ne more opraviti. Zdaj je čas, da zbere notranjo moč in se čim prej loti zahtevanih nalog, ker sta tu Jupiter in Neptun, ki jo bosta podprla, ji dala vero, optimizem in samozavest. Iz svojega trpljenja se bo izvlekla, kar ji bo kasneje lahko pomagalo kot zdravilki drugih ljudi, ki potrebujejo enako pomoč.

Zvezdna karta.

Venera in Merkur sta v lepem razmerju, čas je za pogovor, dogovor in trdno odločitev. Sonce vstopi v kvadrat s Plutonom, preden zapusti svoje gostitelje. Človek ne sme obupati, ne sme se primerjati z drugimi, šele potem izgubi ego. Moramo iti s srcem naprej čim iskreneje in resnicoljubno. Čeprav je treba nekatere stvari spremeniti in priti na svoje, je to še boljše. Pazite le, da iz sebe ne izvlečete tiranskih čustev in odzivov.

Danes je ponedeljek, dan Lune, in je v znamenju Škorpijona. Danes je dan za odpuščanje, za sprejetje vsega, kar je treba narediti, za zaupanje drugim, predvsem pa sebi – v sebi je treba lepoto življenja.