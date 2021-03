Astrologinja Lenka: Danes je dan za meditacijo, umetnost in mojstrovine

Enkrat letno pride do srečanja med Soncem in Neptunom, tokrat v Ribah. Kakšna kombinacija Sonca in najbolj mističnega planeta! Sonce nesebično daje ogenj in življenje vsem na tem planetu, medtem ko je Neptun v svojem domu v Ribah in bi rad dal vse, kar je nematerialno, kar ni trajno, vse, kar je težko doseči, kar je osupljivo, kar bega in obljublja. Ta povezava danes deluje kot pri tistih, ki jo imajo ob rojstvu (lahko gre za katerega koli umetnika, glasbenika, slikarja, pesnika, igralca ali režiserja.) Dogaja se na Škorpijonovi stopinji, ki nas dvigne in iz nas potegne vse najboljše. Ali pa so vsi tako močni, da lahko prenesejo te preobrazbe, da nosijo vse naloženo. Ali je s to mehko občutljivostjo sploh mogoče nasprotovati kateri koli resničnosti? Lahko gre za velike prevare, laži, nejasne in zmedene stvari, na katere vplivajo drugi. Redki so tisti, ki jim bo uspelo razkriti velike skrivnosti, kajti te je mogoče tudi zelo spretno skriti. Pri vseh dogovorih in pogodbah je zato potrebna velika pozornost.



Mogoče bo kdo razkril svoje korenine, za katere do zdaj ni vedel. Mnogi bodo ugriznili v prepovedan sadež ali celo vzporedno vodili dvojne odnose, vendar jih to hrani in jim daje moč, da lahko živijo naprej v idealih v svoji glavi. To je dan za meditacijo, umetnost in mojstrovine, za zelo veliko psihološko ranljivost, prevaro, zavajanje in zmedo.



Luna nadaljuje svoje potovanje skozi neodvisnega in drugačnega Vodnarja. Čeprav se preveč meni za svoja čustva oziroma se bolj distancira in se na nič ne naveže, se počuti fenomenalno. Dohitela bo Jupitra, zato je to veliko sreče. Želeli bomo, da bi nekdo pomagal drugim, ogroženim, tistim, ki so prikrajšani, ki imajo kakršne koli socialne in zdravstvene težave. Počasi se Luna umirja in pripravlja na srečanje s Soncem, ko nastopi mlaj.



Toda ta aspekt bi moral ostati na Nebu kot pečat in nas vedno spominjati, da nismo samo posameznik, ampak da smo vsi skupaj. Takrat je človekova sreča večja, ko vidi, da so drugi srečnejši od njega.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: