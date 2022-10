Astrologinja Lenka: Danes je dan za masaže in meditacije

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju strelca, vendar v opoziciji z Marsom iz znamenja dvojčkov, in to ob zori, ob samem jutru. Pazite, da se ne prizadanete ali poškodujete in ne storite kakšnega nepremišljenega dejanja, še bolje pa ostanete mirni, če vas kdo drug podtika, sicer vas čaka ves dan napeto vzdušje. Ustvarila bo tudi sekstil z Merkurjem na zadnji stopinji znamenja Tehtnice. Da še enkrat odprejo ali zaprejo besede, ki bi močno vplivale na vse partnerske odnose, saj potem tiste nežne in potrpežljive besede ne bodo več. Obenem poskuša Jupiter povečati kakšno skrito skrivnost, da ni vse povsem razjasnjeno, ali celo povečati nekatere želje.

Okoli 15. ure pa Luna preide v znamenje kozoroga, kjer je vse bolj umirjeno, v duši hladneje, osredotočeno na posel in vse ostale potrebe.

Simbolična fotografija. FOTO: Lenka Stanić

Merkur, planet razuma, misli, govora, inteligence, danes prehaja v znamenje škorpijona in tam ostaja do 17. novembra. Tako se združi s Soncem in Venero. In zdaj so energije pregloboke, premočne, polne ostrine in polne zdravljenja ali strupa. V tem obdobju moramo biti zelo pozorni na svoje besede, kako, kdaj in komu jih namenimo. Ker zelo hitro pride ven tisti kačji ugriz, kjer tista premočna beseda zelo globoko ugrizne in piči drugega človeka. Gre naravnost do srži, do samega bistva, kako lahko čim globlje prizadene drugega človeka. Vse tiste globoko podhranjene besede šele zdaj prihajajo na površje, vse stvari, ki so čakale na trenutek, da se aktivirajo. To so tiste nepozabne misli in spomini, ki prihajajo iz preteklosti, izpred leta, dveh ali sto let, saj Škorpijon nikoli ničesar ne pozabi.

Ampak zato je bila dana še druga stran priložnosti in to je, da zdajle osvetlimo vse te besede, vse, kar je ostalo v telesu, da ozavestimo in to spremenimo v neko pozitivno misel. Zdaj, ko ima oseba to notranjo jezo, se mora ustaviti in zelo globoko razmisliti o tem, kako zelo bo prizadelo in prizadelo drugo osebo. Kako bi se sama počutila v tej bolečini. To ne velja samo za danes, za drugega je treba skrbeti ves mesec, celo življenje, da se bo v naši družbi vedno dobro in dobro počutil, ne glede na samo situacijo. Na nas je, da vse to popravimo in ne dovolimo, da nas tista najtežja misel na maščevanje in žalitev ne potegne navzdol.

Danes je sobota, Saturnov dan in od nas zahteva tišino, mir, da se bolj posvetimo sebi skozi vzdušje kakšne masaže, meditacije, tišino ...