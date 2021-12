Astrologinja Lenka: Danes je dan za druženje in lepe besede

Luna je v znamenju Tehtnice, kjer se ustvari najboljše vzdušje v smislu lepote, okusa, harmoničnih odnosov, prijetne družbe. Tu se trudi, da je vse urejeno, da izžareva visoke standarde mode, prijetno druženje v lepih manirah. Da je vse usklajeno in brez velikih naporov in nesoglasij. A vseeno je tehtnica vedno tista, ki jo zanimajo vsi čustveni in ljubezenski odnosi. Partnerske zveze ji pomenijo veliko, saj težko sprejme, da je sama, kot da ne more in ne zna živeti, če nista skupaj. Zato uživa v vseh oblikah druženja, sedenja, pogovora.

Opozicija s Kironom jo malce opozori, da mora vedeti, kako daleč gre in koliko v vsem daje, saj mora vedno misliti nase in nase. Preveč se daje drugim in pozablja, kdo ji povzroča velike težave

Luno podpira Mars, zato lahko načrtujete številne akcije, izlete, da boste v vsem bolj aktivni.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

In med 13. in 15. uro bo v čudovitem trigonu s Saturnom in to je najboljši vidik, ki podpira vsako partnerstvo, bodisi z dolgoročnimi dogovori ali preprosto dajanjem časa, da se vse počasi uresniči v najboljšem redu. Obstajajo tudi poslovni dogovori, ki bodo pravočasno pokazali, da so bili dogovorjeni in začeti ob pravem času. Duša bo bolj umirjena, bolj sproščena, začutilo se bo, da je bilo v marsičem še vredno vztrajati. Še posebej zato, ker daje notranji občutek, da je vse tako, kot mora biti. Ker je Lunin dispozitor Venera še vedno v naročju svojega mučitelja, tirana ali navideznega rešitelja Plutona, v znamenju Kozoroga, kjer se Duša nikakor ne počuti dobro. Šele takrat lahko nastanejo težave in se vrnejo v pretekle čase in pretekle izkušnje.

Danes je ponedeljek, lunin dan, ona pa je v čudoviti tehtnici, zato naj tako tudi ostane, naj bo več druženja, prijetnih občutkov, lepih besed. Odprimo se in dajmo čim več topline in nežnosti, da stopimo tisto ubogo Venero, ki se ne more odlepiti od starih, težkih in čustveno izčrpajočih dogodkov.