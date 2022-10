Astrologinja Lenka: Danes je dan za dobro hrano in miroljubne pogovore

Luna je v znamenju Bika, kjer se ozračje vrti okoli dobre hrane, pijače in uživanja. Daje nam tudi ideje, da sami pripravimo kaj lepega in okusnega. In ker je dispozitor v Tehtnici, je logično, da skušamo partnerja zadovoljiti z najboljšo hrano, ki jo znamo pripraviti.

Sam Merkur, planet razuma, uma in komunikacije, se je iz retrogradnosti vrnil v znamenje Tehtnice in bo tam ostal do 29. oktobra 2022, da bi povedal, kaj je načrtoval in mislil v svoji retrogradnosti, predvsem pa takrat, ko je bil v znamenju svoje višine. V Tehtnici je pravi diplomat, dober govorec, uporablja prijetne besede, noče nikogar užaliti. Tako je lahko s svojo premišljenostjo in prijaznostjo veliko dosegel. A to ne velja le za čustvena partnerstva, ampak tudi za poslovna in vsa druga. Ker je veliko nebesnih teles v znamenju Tehtnice, od Sonca, Venere, Merkurja do Lune in Marsa preko svojih dispozitorjev, je zelo primeren čas za vse vrste diplomacije, miroljubne dogovore na celotnem planetu Zemlja.

Sonce (v svojem padu je obrnjeno k vsem razmerjem, razen k sebi) je v natančnem trigonu s Saturnom. To obeta konstruktiven dogovor in sprejetje odgovornih odločitev. Toda Mars, naša energija in moč, razpršena vsepovsod, je v znamenju Dvojčkov. Še sam ne ve, kam je usmerjen, je v megli in brez orientacije, zato je najboljše, da tri, štiri dni ne načrtujete in ne začenjajte ničesar pomembnega.

Danes je torek, Marsov dan, in on je v natančnem kvadratu z Neptunom iz znamenja Rib. V tem obdobju je treba imeti zbrane misli, se zanesti nase, se ne pustiti čustveno in psihično motiti in si ne dovoliti podpirati in dvigovati energije z raznimi opiati in prepovedanimi substancami. Na ta način lahko le škodujete sebi in drugim.