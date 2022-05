Astrologinja Lenka: Danes je dan Venere

Luna je v znamenju Tehtnice in poskuša ustvariti harmonijo, ravnovesje v vseh odnosih, a povsod naleti na težave. Zanjo je pomembno, da ni slabih občutkov, žalitev, zato je pripravljena na vse vrste kompromisov, le da je »mir v hiši«. Da pri tem vendarle ni povsem notranjega zadoščenja, se vidi tudi po opoziciji z njeno dispozitorko Venero, ki je v izgnanstvu.

Danes ni najboljši dan za nakupe ali delati nekaj na silo, saj Merkur prinaša dodatno zmedo s svojo retrogradnostjo. Šele pozneje boste lahko ocenili, da ni imelo smisla nakupovati, in videlo se bo, da so bili vsi dogovori le površinski. Če se kar koli dogovarjate, je zato treba vse zapisati na papir.

Sonce, naša vitalnost in svetloba, se počasi sprehaja skozi znamenje Bika in je v konjunkciji s severnim vozlom. To prinaša dobro energijo in moški princip. Tukaj je dobra odskočna deska za prihodnost, da nas bo osrečevalo in prineslo uspeh.

Danes je petek, dan Venere, ki je v znamenju, kjer ni najbolje za žensko načelo. Je zelo strastna, močna, in odprta energija, ki želi vse narediti takoj in ne razmišlja o posledicah. Je pa zato dobra za stvari, kjer potrebujete neustrašnost, pogum, hitre odločitve in nove začetke. Njen dispozitor jo bo pripeljal do njene višine, da si bo lahko še premislila in marsikaj popravila.