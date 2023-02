Astrologinja Lenka: Danes je dan velikih presenečenj

Luna je v znamenju kozoroga, kjer ima prednost ustvariti vzdušje, v katerem lahko naredimo čim več, se pripravimo na resno delo in vse, kar od nas zahteva veliko angažiranosti in vztrajnosti. Čeprav je tu usmerjena v ohranjanje starih in odsluženih stvari, je danes v trigonu z Uranom iz znamenja Bika. Verjetno ne bo dovolil, ker je nekaj, čemur je potekel rok uporabe, vseeno treba zamenjati. Zato je najbolje, da nekatere stvari zavržemo, pospravimo v arhiv in se obrnemo k novim in modernejšim. Kajti ne glede na to, koliko smo na nekaj navezani in kaj nam je res všeč, je treba to sčasoma zamenjati. In na nas je in sami lahko izbiramo, katere spremembe bomo naredili, in vse mora biti v skladu s tem, kar nam Duša pove.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Zvečer bo naredila sekstil z Neptunom in Venero iz znamenja rib, da preveri nekaj naših občutkov, da preveri, koliko smo še pripravljeni narediti nekaj, kar zahteva počitek, sprostitev in predajanje svojim idejam in vizualizacijam. To je pravi čas, da se osredotočimo na to, kar želimo ustvariti, saj nas čustva neomajno vodijo.

Še posebej, ker nam Merkur iz znamenja vodnarja in Jupiter iz znamenja ovna danes dajeta še večjo priložnost in priložnost. Pričakujmo torej nepričakovano, pričakujmo velika presenečenja, taka, ki jih lahko naredimo sebi in drugim ali nekomu samemu sebi. Povabimo drago osebo na krajši izlet, naredimo načrt, da gremo na lep kraj, začnemo nov način učenja, vpišemo se na seminarje, prijavimo izpite, vse, kar daje več znanja. Pojdimo na nenaden in nepričakovan izlet, pa naj bo to s prijatelji ali z bližnjimi.

Danes je petek, Venerin dan, in ona je v največji fazi svoje največje lepote, lahkotnosti, uživanja v vsem. Tu si želi le obstajati, dajati in prejemati največjo srečo, ljubezen, vse. V tem položaju ponuja uresničitev vsega, kar si Duša zaželi, samo od nas je odvisno, ali jo znamo uporabiti, ali se znamo povezati sami s sabo in ji prepustiti, da nas vodi, kajti zlahka se zgodi, da ne verjemite v to neresnično lepoto in sprostite vse, da gre mimo nas.