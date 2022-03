Astrologinja Lenka: Danes je dan sonca

Dan je nastopil s Soncem na zadnji 29. stopinji znamenja Rib. To so največje globine, največje skrivnosti, največji završetki, a tudi priprava na nove začetke, na nova rojstva. In tako ob 16:33 Sonce preide v znamenje Ovna, znamenje vsega poguma in vseh začetkov. Prihaja pomlad, prihajajo najlepši meseci, začetek novega astrološkega leta, danes je dan astrologov. Danes je tudi enakonočje, ko sta dan in noč enaka, ko je vse v ravnovesju, ko je vse v vesolju usklajeno. In dan je počasi vsak dan večji in večji.

Sonce v znamenju kardinalnega in ognjenega znamenja Ovna je na svoji višini, kamor vedno vse potisne in gre pri vseh dejanjih večkrat z glavo skozi steno. A če ne bi bilo njega, morda tudi nas ne bi bilo, saj je to prvi znak, to je samo človekovo rojstvo, da se pogumno vkrca in začne nov svet, novo življenje.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Sonce v tem znamenju rodi zelo pogumne ljudi, z močno neustrašno energijo, z velikim pogumom, pogumom, z velikim poudarkom v vseh športnih aktivnostih, bojih. Zato so začetniki v marsičem, kjer bi drugi le gledali ali pa se v takšno avanturo niti ne bi upali. Tukaj je vodja, največji vodja sebi in drugim. Pri njem je vse neposredno, odprto tudi zdaj. Človek se je treba malo naučiti, da vso to surovo moč, še večjo strast, počasi in potrpežljivo uporablja na pravi način, da ne zapravlja svoje energije po nepotrebnem in zaman.

Hkrati je Luna v zadnji dekadi znamenja Tehtnice, kjer je še vedno usmerjena in osredotočena na vsa partnerstva. A ker gre v kvadrat s Plutonom in je do poldneva le Sonce na koncu znamenja Rib, v vseh odnosih, predvsem pa na čustveni ravni, prihaja do velikih pretresov, velikih koncev.

Okoli 17. ure se prelevi v znamenje škorpijona, kjer se vsa energija popolnoma spremeni in kjer obe luči Mars vodi v znamenje Vodnarja. Koliko bosta uspela uskladiti svoj odnos?

Danes je nedelja, dan sonca, in označuje začetek pomladi. Pomeni posaditi novo seme, seme vseh vaših želja, ki jih imate. Posadite ga, zalijte in pustite, da vzklije, a si tudi zaželite željo, ki ste jo že dolgo načrtovali. Vedite, da obstaja Sonce, ki nam daje življenje, vitalnost, moč, moč in vse zdravi in ​​ustvarja.