Astrologinja Lenka: Danes je dan po polni luni. Kaj prinaša?

Danes je dan po polni luni. Luna je še vedno v znamenju kozoroga in še dela načrte, kako in kaj bi bilo treba realizirati in še bolj uresničiti. Že od jutra je v trigonu z Uranom, zato če se vam porodijo kakšne nepričakovane ideje, za nekatere se zdi, da so malce nore ali celo nedosegljive, jih sprejmite, saj so naslovljene na vas. Ker to je tvoja globoka resnica, ki si jo nekje želel in je zdaj je nenadoma prišla.

Ni treba preveč razmišljati, ali je v redu ali ne, a o vsem, ki se spontano pojavi. Kozmos se je potrudil in ti prinesel to idejo, na tebi pa je, da jo uresničiš.

Luna bo naredila sekstil z Neptunom v znamenju rib in tukaj gre dodatno spoznanje.

Luna v objemu Plutona

Ko bo Luna zvečer prišla v objem Plutona in bosta oba planeta na zadnji stopinji, pričakujte naval čustev - spremljajte, kako se bodo razvijala in kakšni strahovi se bodo ob tem pojavljali. Če ste globoko povezani s svojo hvaležnostjo, lepoto in predvsem bližino do sebe, vas to ne bo preveč vznemirilo in pretreslo. V nasprotnem primeru se lahko pojavi občutek zavrženosti, posesivnosti in še mnogo drugih ne tako prijetnih občutkov. Tega pa ne potrebujete. Luna bo zvečer prešla v znamenje vodnarja, ki pa teh čustev ne pozna.

Merkur je dosegel stopinjo višine Jupitra, zato razmišljajte o obilju, o potovanjih, o znanju, o dajanju ljubezni, o vsem, kar polni dušo.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju leva. Uspelo mu je, da gre naprej in je Veneri pustil, da se vrne k drugi ljubezni. Zanj je bilo to spogledovanje le kratkočasenje in dobra zabava za čas, ki je še pred njim. Ni vsak pogled, osvajanje, zapeljevanje, prava ljubezen, včasih je preprosto zabavno. Odvisno kako kdo to sprejme in doživi.