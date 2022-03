Astrologinja Lenka: Danes je dan lune

Ko se je jutro začelo, je bilo energije na presežku. To je aspekt, ki ga je mogoče uporabiti na več načinov, odvisno od stopnje zavesti osebe same. Ali hoče mir, lahkotnost ali pa gre vse skozi jezo, bes, metanje perja skozi okno. Po eni strani je to zelo dober položaj za načrte, gradnjo, povečane strasti ali velike poškodbe ženske same. Odvisno od tega, kaj nosiš v spominih svoje duše. Najbolje je, če ste danes mirni, saj je vse to v znamenju Vodnarja. Dan je namenjen vsem poslovnim, družinskim, predvsem pa čustvenim in partnerskim odnosom. Če si dovolite biti jezni, besni, prizadeti, šele ko pride v konjunkcijo s Saturnom okoli 16. ure, potem to zelo potrjuje. Odločitev, ali bi šel v to skupnost ali padel v največjo depresijo, osamljenost in osamljenost. Ker so ti karmični spomini za dušo največje trpljenje in največja vrnitev v življenje, kako je vse črno, trdo, pretrdo, brez česa lepega .... Če ti je to uspelo zjutraj z nekaj dobre energije, zdaj lahko pripeljete do realizacije tega vidika. Vse do ustvarjanja skupnosti, v katero se običajno odpraviš zaradi neke varnosti, bodisi materialne, ali kakšne druge, morda celo iz strahu, da ne bi ostal sam do konca življenja.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Sama Venera, ki samo predstavlja vse naše odnose, lepoto, ljubezen, skupnost, je v točnem objemu s svojim prijateljem Saturnom, ki jo še vedno ljubi. Duša-Luna bo vse to doživljala še globlje, ker ju bo dodatno združila. Ker sta oba na stopinji vzvišenosti Neptuna, jima kaj drugega ostane kot Venera, da na glavo nadene tančico in začneta novo življenje. Življenje, v katerem ne bo strasti z velikimi čustvi in ​​strastjo, ampak daje eno trajno zvezo, ki je lahko precej dolga. S tistimi odnosi, ki so se srečevali nekaj mesecev nazaj, potem rastajali, tako da ni gotovo, da je temu tako, je zdaj čas, da se vse konča. Edino, kar jim lahko ostane, je prijateljski odnos in medsebojno spoštovanje. Nove skupnosti, ki se začnejo danes, ponavadi dolgo preživijo, ker to daje eno varnost, trajnost. Lahko je velika razlika v letih med partnerjema. Lahko se zgodi, da se prijateljski odnos spremeni v čustven odnos. To so neke notranje potrebe z nekom, s katerim lahko ustvarjamo in gradimo življenje, brez prevelike čustvene navezanosti.

Danes je ponedeljek, dan lune, in je v znamenju vodnarja, kjer išče svojo svobodo, raznolikost, prijateljstvo. Če gre po blagi in pravi poti, lahko na najboljši možni način uresniči vse svoje stare in dolgo pričakovane zamisli, ki bodo skozi čas prinesle trajnost in stabilnost.