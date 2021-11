Astrologinja Lenka: Danes je dan lune, dan, ko bi morali dati več od sebe

Luna v znamenju Kozoroga je v svojem šibkem dostojanstvu. Tam je ambiciozna, vztrajna, vztrajna pri vsem, kar začne in konča pravočasno. Za materialno preživetje v življenju veliko načrtuje in skrbi zase. Ponavadi so mame tiste, ki otroku zagotovijo najboljša oblačila, plačajo najprestižnejše šolanje, ko pa pride čas, da tega istega otroka objamemo, mu dajo malo toline in nežnosti, se tu ustavijo. Kot da je dovolj, da so dali, so, a je težko pokazati čustva, kot da je vseeno, da ni najbolj nujno, saj so vse ostalo zagotovili.

Že od jutra je v konjunkciji z Venero, zato je treba stara prijateljstva ohraniti, ohraniti, čas je za obnovitev. Najti bližji trenutek z eno od svojih starejših sester, prijateljico. Da se iz prahu potegnejo nekaj starih slik in pogledamo v preteklost. Vrniti misli v dobre stare čase, a brez tiste žalosti za preteklostjo. V sekstilu je tudi z Merkurjem iz znamenja škorpijona, zato črpa besede iz najglobljih spominov in govori o zelo starih vremenskih dogodkih. Toda nekateri stari začeti načrti se lahko nadaljujejo zdaj. Za vse to je potreben čas, počasi brez naglice, da se zares gradi na trdnih temeljih. Zvečer bo naredila trigon z Uranom iz Bika, zato prenavljajo in obnavljajo staro hišo, kupujejo stare parcele ali se preprosto odpravijo v kraje v naravi, kjer zahteva, da si za trenutek sam in sam s sabo. Ker je tudi to nujno za duševni mir nekoga.

Astrološka karta. Foto: S. N.

Tako se boste izognili nabiti energiji, ki jo proizvaja Merkur v konjunkciji z Marsom. Merkur je na stopnji najmočnejše stopnje Plutona, zato lahko iz sebe potegne naliv eksplozivnih besed, da jih izgovori, ko najmanj pričakuješ. In to niso lahke in neposredne besede. To dodatno prižge Marsa, lahko pa se pokaže tudi v obliki kakšnih skrivnih ali zahrbtnih besed, ki le bolj bolijo. Potreben je velik mir in tišina, da človeka ne opravičuje vsako izrečeno besedo, saj drugače ne more ničesar spremeniti.

Danes je ponedeljek, dan lune, dan, ko bi morali dati več od sebe, (čeprav je dobro delati vsak dan), pa naj bo to v obliki skrbi, varstva, denarja, a najbolje je pokazati drugim, kako zelo jih imamo radi in kako blizu so nam. Objem in lepa beseda sta največja ključa za odpiranje Duše.