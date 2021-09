Astrologinja Lenka: Danes je dan Lune, bodite igrivi kot nekoč

ss

Luna je še v znamenju Dvojčkov, kjer je vesela in ne jemlje ničesar tako resnega in katastrofalnega. S svojim govorom se zna izvleči iz vsake situacije, saj nič ne zadržuje, in to je prednost, ko pride do nesporazuma, ga hitro pokaže in odpravi. Marsikoga lahko razjezi ta odprtost, neprestano klepetanje, pripovedovanje zgodb, a verjemite, najbolj neškodljivi mesec je ravno tisti v Dvojčkih. Ne hrani ničesar in se ne maščuje ali sovraži.Glede na to, da danes obstaja šest planetov, ki so retrogradni, kar je slika številnih stvari, ki se obračajo navznoter, ki niso tako odprte in neposredne, danes pa se jim pridruži še Merkur, ki bo v retrogradnem gibanju ostal do 18. oktobra. Običajno je vsak obremenjen s to retrogradnostjo. Toda Merkur je retrograden trikrat na leto 21 dni, njegova senca, dokler se ne vrne na mesto gibanja nazaj, in ko vse skupaj seštejemo, se izkaže, da približno štiri mesece na leto ni dobro. Tedaj ne bi smeli sprejemati odločitev, ne bi smeli graditi in že večkrat je naloženo, da moramo šele takrat nekaj začeti. Potrebna je previdnost, preberite vsako pogodbo, vsako besedo, ne bodite površni, dogovorite se in bodite pripravljeni na majhno spremembo. Pred tem pa pustite, da gre vse, kar delate, iz dna srca in globin vaše duše.In kaj nam lahko prinese ta Merkur v Tehtnici? Spet so na udaru vsi čustveni in partnerski odnosi, v nekaterih primerih pa pride do obnove zvez in novega zbliževanja. Marsikaj je še treba odkriti, saj je Merkur zelo prefinjen. Toda njegov dispozitor je Venera v Škorpijonu, ona zadnja odloča o vsem. Ali ji bo uspelo preboleti vse neprijetno, kar je doživela tukaj, bomo še videli.Danes je ponedeljek, dan Lune, in je v znamenju Dvojčkov, zato bodite kot nekoč igrivi, smejte se, se pogovarjajte in igrajte. Če je v naši duši majhen otrok, imamo vedno razlog in voljo, da si olepšamo življenje.