Astrologinja Lenka: Danes je dan, ko vse počnemo počasi, umirjeno

Zora se začne z Luno na 29. zadnji stopnji znamenja Bika in zdi se, da nam ni nič jasno, zato smo nekoliko zmedeni. Ne dovolimo si v tista čustvena stanja, ki nas lahko pripeljejo do različnih izbruhov ljubosumja in zavisti.



Okoli 9. ure Luna preide v znamenje Dvojčkov, ozračje se odpre in prinese veliko olajšanje. Naredimo več stvari hkrati, čeprav nekaterih nismo niti končali, druge pa začnemo. Pomembno je, da smo ves dan povezani s komunikacijo prek mobilnih telefonov. Pojavi se dvojčevska površnost in radovednost. Ne želimo zamuditi ničesar, ampak vse to je neškodljivo in dobronamerno. Pomembno je, da si razjasnimo, komu in čemu dati prednost, da ne bomo kaotični in ​​imeli vsega čez glavo.



Luna v trigonu s Soncem iz znamenja Vodnarja nam odpira vrata za razmišljanje in željo po zagonu številnih poslovnih projektov. V trigonu s Saturnom se zdi, da smo že prepričani, kaj želimo, da vemo, v kaj se spuščamo. Stabilnost nam daje vztrajnost. Obstajajo ljudje, na katere se lahko zanesemo ali celo nadaljujemo to, kar so sami že delali.



Vse to podpira trigon z Jupitrom in to je v bistvu najlepši aspekt, ker poleg občutka vere in svobode zaupamo vase in v druge, vemo, kaj želimo, in smo prepričani, da nam bo uspelo. Verjamemo, da bomo uspešni in od tega imeli finančno podporo ali koristi. Če se nekdo odloči za posel, povezan s tujim podjetjem ali v tuji državi, je to odlično za začetek. Zdaj je čas, da preberete, česar še niste, ali napišete, kar ste nekoč že začeli, ker vam navdiha ne bo manjkalo.



Ne dovolite, da vas Neptun (planet iluzije, domišljije in skrivnosti) vleče, ko naredi kvadrat z vozli,in naj vas ne zmede pri vaših namerah. Če obstajajo skrivnosti, ki jih nismo znali razkriti, še ni razlog, da ne zaupamo in da vemo, da je vse to za neko dobro.



Danes je dan, ko vse počnemo počasi, umirjeno, nič ne sme biti pod pritiskom in na silo, le tako lahko dosežemo zadovoljstvo.

