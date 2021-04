Astrologinja Lenka: Danes je dan, ko je najbolje molčati

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Čeprav je sobota, Saturnov dan, je polna barv in vsega, kar je danes mogoče. Saturn kot planet, ki ima rad vse, kar je tradicionalno, staro, ki se mu nikamor ne mudi in je počasnost zelo vidna, in kako ga motijo ​​tisti, ki so hitri in želijo vse hitro rešiti.Zelo si želi, da bi bil njegov dan danes spoštovan. Z Venero je v kvadratu, tako da je vse, kar je tu, čeprav sta oba v svojih domovih in merilne sile, to blokiral. Zaradi njene nemoči, žalosti, razočaranja bi ji prinesla določeno omejitev na vseh področjih.Ali je to področje ljubezni, zato mora ubogati in molčati, sprejeti nekatera tradicionalna načela drugih ljudi, če le lahko in hoče, a jo bo prej in slej spustila. Prinaša tudi notranje nezadovoljstvo, razočaranje, trpljenje. Saturn je čas in pravi, da je tako domišljeno, da to traja in da je resnično konec, bodisi v zakonu bodisi v zvezi, celo nekatere fizične težave. Dodatno motnjo ustvarjata Merkur in Uran v konjunkciji Ker je to aspekt, za zdaj in takoj ni čakanja, ni razmišljanja, čakanja ni. In tako hitro se vse strune in vse glasne strune pretrgajo, zato nastanejo prepiri, nervoze, kriki, hrup. Razlog je lahko v materialnih stvareh, poslovnih stvareh, da bi dosegli večji položaj ali boljše finančno stanje. To je aspekt nervoze, ali genialnosti, odvisno kam ga obrnemo. Zato bodite pozorni na vse dogovore in pogovore, da ne bo težav posebej z vašimi otroki, bratom, sestro in celo s sosedom, da se ne boste prepirali zaradi kakšnih nepotrebnih malenkosti, ker je dan napet kot z elektriko.Toda zaradi vzdušja ki ga Luna ustvarja, gre na en način počasi v znamenje Device. Čeprav jo je Neptun opominjal, naj si zaupa nekoliko bolj kot drugi, ji je prinesel malo več razočaranja za vse, kar nesebično poskuša, dela in pomaga, saj je mogoče vsiliti in ponuditi pomoč drugim. Torej ne bi smeli biti nezadovoljni, če vam ne bi vrnili hvaležnosti, vendar moramo vedeti, kako dolgo lahko ponudimo svojo pomoč. Pluton jo lahko ujame in napolni baterije, da gre naprej. A vse je treba odpustiti, odpustiti, da lahko stopimo v novo energijo okoli 18:08, ko luna preide v znamenje Tehtnice, ki je zadolžena za vsa partnerstva.Danes je dan, ko je najbolje molčati, molčati, ne da bi dokazali, kdo ima prav, in ne nasprotovati nobeni oblasti.