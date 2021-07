Astrologinja Lenka: Danes je dan Jupitra, dan resnice

Luna je v Dvojčkih v konjunkciji z Merkurjem. Se znate ustaviti za minuto in ne trositi toliko informacij hkrati? Izrečeno je bilo že preveč. Opraviči se in se strinjaj. Če je to danes sploh mogoče, ker je Merkur prišel iz svoje sence. Okoli 16. ure bo Luna prišla do svojega doma Raka, zato bo čustvenih preobratov še več. V Raku ji je lepo, želi dvoriti svojim sorodnikom, jih zabavati, kuhati, pozdraviti (vsi, ki imajo natalno Luno v raku, vedo, o čem govorim), želi pa si nežnosti in toplino. V Raku je zelo občutljiva za vse, kar je njeno. Njena čustva so premočna. Počasi se približuje Soncu in ji že primanjkuje moči, ker se približuje mlaj. Ni obdobja za nove začetke, temveč za dokončanje vsega, kar je treba dokončati ali preprosto umakniti. A brž ko vstopi v znamenje Raka, je v trigonu z Jupitrom iz znamenju Ribe. Ta vodni trigon je idealen za vse stvari, povezane z duhovnostjo, meditacijo (zdaj še posebej pred mlajem), za nekatere ustvarjalne stvari, za katere potrebujemo samoto, mir in tišino. Idealno bi bilo odpotovati kam daleč, kjer se boste razbremenili vsega.



Vendar Venero, ki je za vse nas zelo pomembna, ne potrebujemo le v vseh odnosih, ampak tudi v vseh užitkih, zato je danes v ohlapnem stanju. Komaj se je znebila nekaterih odnosov, ki niso bili zanjo, zdaj ko se želi združiti in vzpostaviti odnos s seboj, pa z Uranom naleti na kvadrat. In ljubi jo, ker je v njenem znamenju, vendar je še vedno vsa ponosna, kljubovalna in prevladujoča v znamenju Leva in zdaj nenadoma zanika vse svoje pravice.



Gre za boleče in nenadne prekinitve brez kakršnega koli razmišljanja o posledicah. Ni potrpljenja, da bi vprašali, kako in zakaj. Težko se je prilagoditi drugim, njihovim potrebam, saj je želja po svobodi, individualnosti in neodvisnosti prevelika, da bi lahko molčala in trpela. Tu ni potrpljenja in še manj obžalovanj zaradi tega, kar je rekel sosed ali česar me obsoja družba. Danes so na udaru vse zveze, še posebej ljubezen, partnerstvo, saj se lahko že od ene same žal besede ali enega pogleda vse sesuje in zlomi. Če želite obdržati ljubljeno osebo in se izogniti prepirom, bodite mirni in zbrani.



Če se nekdo že odloči za svoboden in neodvisen odnos, bi se moral prej dogovoriti s seboj in vso odgovornost sprejeti nase. To je pravi način, da sami uspete. Vsi bi si želeli čim več svobode, brez omejitev, ne da bi se prilagajali drugim, predvsem s sabo in svojo dušo.





