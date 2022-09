Astrologinja Lenka: Danes je dan, da svojega partnerja soočite z vsem

Medtem ko si duša zdravi neke davne spomine, še vedno prehaja skozi znamenje Škorpijona. Že zjutraj bo udarila v Urana, on pa kot da komaj čaka, da jo še bolj pretrese, ji svetuje, da je končno prišel čas za nove stvari. Tu pa so močna čustva, ki se zlahka sprostijo, še težje pa opustijo. Nič čudnega, kajti takoj za Luno je Saturn in zdi se, da želi iz nje iztisniti čim več solz in spominov. V tem znamenju je ranljiva, da se je vse dotakne. Šele popoldne, ko se sreča z Neptunom, ki vedno ustvari vzdušje počitka, pride v normalno stanje. Tukaj je dobro tudi meditirati, se sprehajati, vsaka sprostitev pomaga. Ker je tam sam Pluton, ki vsekakor daje energijo, moč, vztrajnost v tej situaciji, da se počasi prepustimo in gremo naprej.

Danes je poseben dan, saj je Venera po enem letu vstopila v znamenje Tehtnice in bo tam ostala do 23. oktobra. Kakšno veselje je, ko se človek vrne domov, kjer ga vsi nestrpno pričakujejo. Venera v Tehtnici želi, da je vse v ravnovesju, zadovoljstvu in sreči. Vedno se trudi ugoditi vsem, da so vsi zadovoljni v njeni družbi. Ima prefinjen okus za lepo, zato so v njeni družbi najboljši oblikovalci, modeli, kozmetičarke, tisti, ki se ukvarjajo z notranjo arhitekturo, vse, kar je povezano z največjo lepoto. Ker je v njih, se rodijo z njo. Vsa estetika izhaja iz tega znamenja, Venera pa je tista, ki to manifestira in ugaja.Ta notranja lepota naj zasije tudi iz vas. Posvetiti se je treba poslovnim, javnim in predvsem partnerskim odnosom. Sedaj je trenutek, da odprete dušo na najiskrenejši način in svojega partnerja soočite z vsem. Kajti Venera je ljubezen, in to vzvišena v znamenju Rib. Tam je najčistejša brez kakršnih koli kalkulacij, ugodnosti, privilegijev ...

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in on nas še naprej uči, kaj je moralno, kaj bi morali postoriti pri sebi, česa še nismo, pa bi bilo nujno. Vnesti srečo, veselje in moralo v svojo dušo je največje bogastvo, ki nam ga lahko da.