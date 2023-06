Astrologinja Lenka: Danes je dan, da se prepustite mirnemu dnevu

Dan se je začel z Luno na samem koncu znamenja Kozoroga. Je v eksaktnem sekstilu z Neptunom iz znamenja rib in s tem jo pripravlja, da bi ji dal vizijo za lažji prehod v drugo znamenje.

Okoli 11. ure je Luna prešla v znamenje vodnarja. In ko je že mislila, da je pred njo dolgo pričakovana svoboda, jo je tam že pričakal Pluton z negativnimi vplivi. Če ste pomirjeni sami s seboj in ste močni v tem, kar želite, ne boste dovolili, da bi vam ti negativni vplivi pokvarili dan.

Vodnar ni tisti, ki je obremenjen z ljubosumjem, maščevalnostjo, sovraštvom. Želi enakost, pravičnost, resnico, človečnost.

Lahko vas doleti tudi vpliv opozicije z Venero. Ta vzvišeni in ponosni planet je zdaj v vrzeli. In to vrzel moramo zaceliti v sebi.

Ob koncu dneva bo vskočil še Jupiter s svojimi ekstremi in čustva lahko pristanejo v kaosu.

Če se ne boste prepustili tujim vplivom, se boste lahko prepustili mirnemu dnevu in tišini.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in je v znamenju bika, tukaj je stabilen, osredotočen na vse materialne in finančne situacije. Ve, kaj hoče in kako to doseči. Ne dovolite, da bi vas potreba po izpostavljanju potegnila navzdol.