Astrologinja Lenka: Danes imamo spodbudo, da počnemo, kar hočemo

Luna v Strelcu je v natančnem sekstilu z Jupitrom. Daje nam vero v vse najboljše, zaščito in spodbudo, da lahko počnemo, kar hočemo. Duša je tako široka in velika, da bi lahko objela ves svet. Gre za nesebično dajanje sebe in pomoč drugim. Daje življenje v najbolj pozitivni luči. Tu človek vidi le dobro. To je obdobje, ko se lahko odpotuje na najlepše mesto ali se opravi kakšen izpit, je čas za nakup najdražjih in najsodobnejših hiš in tehnologij. To je edini današnji aspekt, ki ga Luna naredi, a je zlata vredna.



Okrog 19.30 Luna preide v šibko dostojanstvo, kjer ni zelo zaželena. Tu se osredotočamo na kariero in ustvarjalne stvari, saj so ambicije tukaj zelo potrebne. Možno je, da se vrnemo v preteklost, v nekaj, kar je že preživeto, toda tu ima duša potrebo po kopanju po preteklosti. Počasi se kroglice začnejo premikati in planeti se vrtijo v neposrednem gibanju. Še pred nekaj dnevi je to storil Pluton v znamenju Kozoroga. Zdaj je Saturn, ki je v znamenju Vodnarja, storil enako s šestimi stopinjami. Obrača se po skoraj petih mesecih od maja, ko je začel retrogradno pot. On je planet karme, časa, preteklosti, reda, discipline, odgovornosti, vseh meja in omejitev, resnosti in tradicije. Začel je svojo neposredno pot. Kmalu se jima bosta pridružila tudi Jupiter in Merkur, zato pomeni to v oktobru veliko olajšanje, hkrati pa izboljšanje številnih energetskih sprememb, ne le pri posamezniku, ampak v celotni družbi.



Saturn nosi vse karmične spomine, to je naš genetski kod, ki ga moramo najprej sprejeti, da ga kasneje spremenimo ali ne. A dela počasi, ne mudi se, je čas, ki določa, kako in do kdaj. Tu na tej ravni bo ostal vsaj še en teden, da utopi tisto šesto stopnjo, ki je povezana z zdravjem, z vsem, kar je s tem povezano, da bi naredil nekaj reda in popravil nekatere stvari.



Danes je ponedeljek, dan Lune, in z Jupitrom je uradno sporočila, da je lep dan, če si le mislimo, verjamemo, se zlijemo z njim, se zahvalimo in pričakujemo resnično uresničitev.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: