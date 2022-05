Astrologinja Lenka: Danes Dvojčki praznujejo rojstni dan

Luna je v fiksnem in zračnem znamenju Vodnarja, kjer hodi samostojno in samozavestno. Potreba je po veliki svobodi in veliki neskončnosti. Obstaja potreba, da se duša izrazi skozi največjo izvirnost, genialnost, raznolikost. Človek ima veliko potrebo, da pokaže svojo človečnost do drugih, pomaga vsem, ki potrebujejo (socialno) pomoč, se družiti, povezovati z vsemi digitalnimi omrežji. Njegova prioriteta ni posameznik, ampak vsi ljudje, da se počutijo dobro in živijo v enakosti in enakopravnosti. Resnica je njihova vrlina, cenijo vse, kar je resnično. Odlični prijatelji so in dajo vse za prijateljstvo, zato bližnji velikokrat pripomnijo, da so zanje drugi pomembnejši od njih. Mnogi jih zato dojemajo kot zelo hladne in neobčutljive ljudi, saj marsikaj počnejo z glavo.

Danes Dvojčki praznujejo rojstni dan. Sonce je vstopilo v to znamenje, kjer bo ostalo do 21. junija. To so ljudje, ki imajo prirojeno inteligenco, um, ki je popolnoma osredotočen na nekaj, da misli. Dvojčki so spremenljivo in zračno znamenje, povezano z lahkotnostjo, odlično prilagoditvijo, odličnim druženjem, učenjem, potovanji. Utrujeni so od enega mesta, ene službe, celo enega razmerja. Vsega se hitro naveličajo in da bi še naprej živeli s srečnim otrokom v duši, potrebujejo pogoste spremembe, od službe do novih odnosov, samo da se kaj zgodi. Ta radovednost in te pogoste spremembe jih spravijo v položaj, da jih označijo za dvolične.

Planet, ki vlada temu znamenju, je Merkur, ki je trenutno retrograden in omogoča, da v mnogih situacijah ne hitite preveč. Trenutno je v kazimi konjunkciji s Soncem, kar daje posebno moč, energijo, slavo, prepoznavnost v vsem. Daje moč in uspeh na številnih področjih življenja.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v Vodnarju, stoji in daje še večje ideje za nove spremembe, za nove poglede v življenje. Sobota je dan za vaš užitek, za delati na sebi in zase. Vsekakor zaradi Saturnove vladavine išče mir, počitek in dela načrte za prihodnost.