Astrologinja Lenka: Danes bosta v vseh ljudeh kaos in norost

Luna je v znamenju Strelca, kjer je potopljena v svoje sanje, morda celo za Strelca preširoko in premočno domišljijo. Kajti Neptun privlači in obljublja, od duše pa je odvisno, koliko bo zmogla sprejeti, pretrpeti ali pa jo bo potegnil s seboj v brezno.

Že okoli 17. ure Luna počasi zapušča znamenje Strelca in prehaja v Kozoroga. Tisti planeti, ki so že v tem znamenju, nestrpno čakajo, kaj jim bo Luna povedala oziroma kako se bo odločila. Tukaj je hladnejša, čustvenih potreb za zdaj ni veliko. Njena cilja sta doseči ugled v svetu in materialne dobrine, čustva in občutki drugih je ne zanimajo. Ne zanima je niti lastna.

Danes je dan za popoln mir, tišino in nevmešavanje v dialoge, dogovore, pogajanja … Dajmo si obliž čez usta, kajti kvadrat Merkurja v znamenju Vodnarja s svojim dispozitorjem Uranom v znamenju Bika prinaša kaos in norost v vse ljudi. Preveč je želja in potreb po neki samostojnosti, svobodi, pristnosti. In vsak komunikacijski konflikt ima katastrofalne posledice. Vseeno je s kom, poka na vse strani. Prihaja do nespoštovanja besed drugega, do nestrpnosti, da bi slišali drugo stran, zato je najbolje vse iznajdljive misli, ideje izliti v veliki tišini, pri sebi. Spoštujte drugo stran, vendar ohranite svoje ideje, vizije, saj boste le tako dosegli, kar želite. To prinaša velike težave za vsakršni promet, cestni ali zračni, saj je koncentracija razpršena na vse strani, prisotna je živčnost in vsako, še tako malo pomanjkanje koncentracije, vodi v nepredvidljive posledice.

Danes je petek, Venerin dan, ona pa še vedno lovi svojega mladeniča in ga poskuša pritegniti z vsem, kar zna in zmore. Podpira jo Neptun, ki ji daje čudovit, očarljiv, čaroben občutek, da lahko doseže vse. Lepo je imeti vsaj en dan v takšnem vzdušju, a nič ni večno …