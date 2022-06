Astrologinja Lenka: Danes bomo bolj razdražljivi, to je razlog

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju Strelca in bo ob 13.51 tvorila polno luno. Ko se ta aspekt oblikuje na nebu, smo običajno bolj razdražljivi, psihično obremenjeni, vsa nakopičena čustva v nas pridejo na površje. Tako se hitreje odzovemo na kakšno stvar, na katero se sicer ne bi. Ker je luna v Strelcu, nam daje velike možnosti, da se izvlečemo iz vsake odločitve, ki za nas ni najboljša. Daje nam možnost in optimizem, da se obrnemo k lepim stvarem, kot so potovanja, dodatno izobraževanje, ter preprosto najdemo način, da se z lahkoto odpravimo v kakšne še boljše situacije.

Polna luna je v lepem aspektu z retro Saturnom, kar nam daje potrditev, da lahko z vztrajnostjo, skupaj s spoštovanjem naših načel, marsikaj uresničimo. Omogoča nam, da vse stvari, ki jih načrtujemo in želimo izpeljati počasi, opravimo zanesljivo, ob določenem času.

Toda v kvadratu z Neptunom nas nehote prevzame vizija, da gremo v nekaj, na kar nismo pripravljeni. Neptun zna s svojimi nevidnimi nitmi vleči in obljubljati marsikaj, kar bi se nam zdelo fenomenalno, toda pri realizaciji nato doživimo le razočaranje. Le če trdno stojimo na nogah in vztrajamo v svoji neomajni veri, smo lahko uspešni.

Merkur, naša misel, razum, komunikacija, pogovor je končno prišel do svojega znamenja Dvojčka. Veliko ga čaka, da reši vse, kar še ima v načrtu ta mesec. A to v tem znamenju ni težava, saj je tu hiter in inteligenten in bo vse nadoknadil in popravil vse, kar ga čaka. Z veseljem lahko opravlja več kot eno delo in dela z lahkoto, saj mu to daje več motivacije za več in bolje.

Danes je torek, Marsov dan, zdanilo pa se je z ranjencem in zdravilcem Kironom. Česa se je spomnil in katere rane je človek nezavedno prebudil v sebi in jih še ni zacelil? To je prvi znak in se nanaša prav na človeka samega, zato se je najbolje soočiti z vsemi temi težavami, bolečinami, travmami, jih spraviti na površje in narediti še eno stvar in vse to preživeti. Le tako jih je mogoče razrešiti in človeka ne mučiti več. Danes je pravi čas za to.