Astrologinja Lenka: Danes bodite pri tem še posebej previdni

Končno doma. Dom, sladki dom, in Luna je prišla v svojo hišo, kjer je najboljša energija in njeno bistvo, zaradi katere je sploh to kar je. Takoj je v sekstilu z Jupitrom iz znamenja bika, da čustveno sprosti vso to napeto včerajšnjo energijo, ki jo je prejela od Marsa in Plutona, malo pomiri strasti in poišče rešitev za naprej. To je dober aspekt za vse, kar si želite, saj daje priložnost za realizacijo in izpolnitev.

Luna bo prešla v trigon s Saturnom iz znamenja rib, a ta povečana čustva lahko prinesejo le več skrbnih trenutkov za vse vaše ljubljene, za danes, za jutri, nekaj za načrtovanje ali početje, kar bi imelo večjo obstojnost. Ampak počasi gremo od duše, od čustev. Ker tudi Merkur podpira oba planeta, je res dober dan za dogovarjanje, za načrtovanje, za razumevanje. Ta vibracija, ki se pojavi med ljudmi, daje enostavno povezavo in komunikacijo na vseh področjih.

Še lepši aspekt pa je med Soncem iz znamenja dvojčkov in Marsom, ki se nahaja točno v njegovem znamenju. Takšna povezava in povezava povzročata nemogoče stvari. To je ogromna volja, kreativnost, želja doseči vse z veliko lahkoto in doseči največje prestole in največje dosežke. Športni duh, poln adrenalina in želje po čim boljšem rezultatu. Oba se tako podpirata in še bolj popravljata včerajšnjo energijo, ki jo je imel Mars s Plutonom. Človek kar poka od energije, od želje, da bi danes lahko zgradil vse, osvojil najboljše mesto in naslov. Omogoča zelo dobre medsebojne dogovore, ne glede na to, kdo sta obe strani.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in prišla je v svoje znamenje raka. Tu je že Venera, ki je prav tako dobrodošla in se topi od nežnosti. Vse to je dobro pripraviti, gostiti, podariti več nežnosti in topline, lep objem, še kakšen dober crkljaj za svoje najdražje. Treba pa je potegniti črto pri razdajanju, pomoči in delu namesto drugih. Bodite previdni, saj to pretiravanje včasih ni dobro, včasih pač morate misliti nase.