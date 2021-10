Astrologinja Lenka: Danes bodite previdni pri hitrih odzivih

Zbudimo se z Luno na najlepši stopnji Venere, ki ji še ni dolgčas s sanjami, po katerih še vedno hrepeni, in zapustimo Neptuna, ki ji lahko pričara številne želje. Ali bodo uresničljive, se še ne vidi. Okoli 11. ure se Luna spremeni v znak Ovna, da se zbudi. Zbudi pa tudi druge okoli sebe, ker tukaj ni v tišini in v miru. Ne manjka ji pogonske energije, niti norega poguma, da gre z glavo skozi zid. Bodite previdni pri hitrih in neposrednih odzivih, saj tu ni popravkov in diplomacije.

Merkur je še vedno stacionaren, od retrogradnega do neposrednega, in bo na tej ravni ostal še nekaj dni. Še enkrat bo poskusil uresničiti vse dogovore, obljube sebi in drugim. Ko miruje, je najbolj osredotočen. Ravno danes je najmočnejši za mnoge besede, ki se bodo zelo hitro konkretizirale. A zanj še vedno velja, dokler ne pride iz svoje sence, to bo 3. novembra, da ne začne, kupuje in podpiše ničesar, razen če je res nujno. Vedno obstaja možnost napake, nesporazuma, nečesa, kar ni mišljeno ali izrečeno, zato je treba veliko pozornosti in branja med vrsticami, da se to ne zgodi.

To direktno gibanje se je začelo z drugimi planeti iz Plutona, Saturna in danes Jupitra v znamenju Vodnarja. Saturn in Jupiter sta še posebej pomembna, ker prinašata spremembe na širši in globalni družbeni ravni in prebujenje na kolektivni ravni. Jupiter, ki vlada s širšo izobrazbo, upanjem in pravičnostjo, lahko zdaj počasi uresničuje te stvari. Obstajajo velika prebujanja in odkritja, znanje, ker Vodnar to išče in se zadnjič v tem dekanatu vrača. Gre za večje priložnosti, potovanja, učenje, vračanje finančne blaginje, za vero v nekaj, kar je mogoče uresničiti.

Kaj nam napovedujejo zvezde? FOTO: Lenka Stanić

Danes je ponedeljek, Luna se bo čez dan prebudila. Ko preide v Ovna od 11. ure, nenadoma pokaže svoja čustva in včasih zelo hitro povzroči hrup, pa tudi manjše nestrpnosti. Čez dva dni bo polna Luna in čustva bodo dosegla vrhunec.