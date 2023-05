Astrologinja Lenka: Danes bo potrebna doza previdnosti

Luna je še vedno v znamenju ovna, ne tvori niti enega aspekta, razen s Kironom, ki jo bo spomnil na nekatere njene bolečine in težave, ki jih mora spoznati in popraviti. Merkur se je obrnil direktno, vendar je še vedno na isti stopinji.

Mars in Neptun iz vodnih znamenj sta v lepem trigonu, kar vam omogoča nezavedno, a lahkotno uporabo energije. Neptun je na stopinji višine Venere, Mars pa na stopinji, ki ponuja veliko bogastvo, odvisno od tega, koga in kaj to bogastvo predstavlja v karti. Bo pa prinesel uspešno skrivanje nekaterih svojih skrivnosti, nekaterih svojih prevar, ker je Mars še vedno v svojem šibkem dostojanstvu. Je pa zato dobro za vse tiste, ki se povezujejo in usmerjajo energijo v svoje duhovne sfere. Popravljanje imunskega sistema, z raznimi vajami, s hrano... Najbolje je, če imate možnost, da to počnete na ali ob vodi, ker to poudarja zdravilnost.

Pečat dneva bo pustil Jupiter, planeta sreče, bogastva, blagostanja, morale, priložnosti, zaščite, tujine, pretiravanja in arogance, ki prehaja v zemeljsko znamenje bika. Od danes, 16. maja 2023, pa do 26. maja 2024 ostaja v tem znamenju. Bikom bo torej v prihajajočem letu prineslo srečo in zaščito, odvisno, v kateri hiši je to znamenje. A včasih je pri Jupitru želja prevelika, možnosti pa premalo, zato lahko prinese še večje razočaranje. Sam Bik je znamenje, ki predstavlja naš planet, ki je povezan z zemljo, s hrano, z vsemi viri, ki nas hranijo. Uran je tam že nekaj let, dela nenormalne spremembe na vseh področjih, srečanje z njim in Plutonom takoj po vstopu v to znamenje pa prinaša velike karmične spremembe. Vse banke, denar, zavarovanja, vse v zvezi s plačili je povezano z Bikom.

Letos lahko pričakujemo še višje podražitve, inflacijo, nenormalne cene vseh živil, nepremičnin, zemljišč, zatišja na trgu pa še ne bo. In že na samem vstopu v to znamenje je takoj v kvadratu s Plutonom, ki bo po svojih najboljših močeh razkril vse malverzacije, poskuse obogateti na ne preveč pošten način. Vse to je pretiravanje, ki se bo pokazalo kasneje.

Tistim, ki ga imajo v rojstni karti ugodno postavljenega, bo Jupiter v Biku najbolj pomagal Bikom, Kozorogom in Devicam ter Rakom in Ribam. Obeta se jim odpiranje v smeri izobraževanja, potovanj, pridobivanja večjih materialnih in finančnih prilivov ter obračanje in iskanje namena in cilja v sebi.

Torek, Marsov dan, on je danes tako zapeljiv in uglajen, a ni vse tako, kot se zdi. Dovolite si biti z njim, vendar z dozo previdnosti.