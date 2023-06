Astrologinja Lenka: Danes bo na nebu razburljivo

Polna Luna v Strelcu nam je odprla vidik za uresničitev marsičesa lepega. Gre za pozitivni in odprt znak, ki vliva upanje in vero v življenje. Odpira nam pot do spoznavanja novih ljudi, kultur, dolgih potovanj, in do visoke izobrazbe. Toda edina težava, ki jo ima to znamenje, je njegov glamur, njegovo pretiravanje v vsem. Zato je tukaj treba imeti mero.

Dan je začel z Luno na 27. stopinji v natančnem kvadratu z Neptunom. In takoj se je pojavil dvom o tem, kaj smo načrtovali dan prej. Kot da bi se v trenutku premislili in se prestrašili.

Okoli 10. ure je prešla v znamenje kozoroga, kjer bo še enkrat o vsem premislila. Skrb, da ima vedno vse, jo naredi varčno, a hkrati je Jupiter tu, ki jo podpira, in ji pomaga, da bo v prihodnosti naredila še boljše in še lepše ne samo zase, ampak tudi za druge.

Danes bo na nebu zelo razburljivo. Merkur je v konjunkciji z Uranom, kar pomeni strele, stres, kataklizme, nervozo, nenadzorovano hitrost v govorjenih besedah, v prometu. Nekaj, kar je močnejše od nas samih, nekaj, kar je težko držati in usmerjati. Vse poči, vse se lomi, trga, loči. Tukaj Uran naredi svoje, če nam je to všeč ali ne. Le ozaveščeni ljudje ga lahko najbolj pravilno uporabljajo, je pa tudi vidik velikega poguma, izvirnosti, nadpovprečne inteligence, ki ga uporabljajo v najsodobnejši tehniki, tehnologiji in modernizaciji.

Venera, planet ljubezni, sreče in harmonije, se pomika v znamenje leva in bo tam ostala do 9. oktobra, vmes bo postala retrogradna. Kakšen ogenj, kakšna energija in še večja ustvarjalnost. Od nas zahteva, da smo vedri, veseli, nasmejani, da se zabavamo, da odkrijemo nekaj svojih talentov. Predvsem pa je tukaj največja in najbolj iskrena ljubezen, ki jo dajemo.

Takoj bo priletela v opozicijo s Plutonom iz znamenja vodnarja in takoj bo nekdo skušal to lepoto, veselje zmanjšati, vnesti ljubosumje, obsedenost ali pa bo preprosto izbruhnil kakšen globoko podhranjen čustveni izbruh. Ne kvarite te lepote, pustite jo, naj širi ljubezen in samo ljubezen do vsega in vseh.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in je v znamenju, kjer težko pokaže svoja čustva, je zmrznjena in obremenjena z osnovnimi težavami za preživetje, ki jih zahteva vsakdanje življenje. Zmanjšajmo njene skrbi, sprejmimo vse to, objemimo vse in dajmo čim več nežnosti, topline, ljubezni...