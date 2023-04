Astrologinja Lenka: Danes je čas, da poveste, kar vam že dolgo leži na duši

Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje dvojčkov. In že od jutra je v lepem aspektu z Jupitrom iz znamenja Ovna. Včasih je to dovolj, da se počutimo vedro, veselo, prijetno. Kadarkoli je ta kombinacija Lune in Jupitra, daje Duši tako velik optimizem, da je vse lepo, da je vse mogoče. Daje vero, da lahko vztraja pri vsem, kar je začela in na koncu uspe. In velikokrat gre pri tem vidiku marsikaj z lahkoto. Nekdo se pojavi od nekod nepovabljen in nam pomaga rešiti zadevo. Kadar je Duša brezpogojno vesela, in to je največkrat z Jupitrom, gre vse gladko in brez večjih zamud.

Luna bo opoldne naredila kvadrat z Neptunom iz znamenja rib, da bo malo pretresel njena čustva, da jo bo pripeljal v fazo negotovosti ali celo opuščanja nekaterih stvari, ker ne bo imela dovolj samozavesti.

A danes je še vedno dober aspekt med retrogradnim Merkurjem v Biku in Marsom v Raku. Mogoče je čas, da poveš nekaj stvari, poveš nekaj, kar imaš že dolgo v mislih, zdaj pa je čas, da to izkašljaš. Morda tudi vi slišite nekaj besed, ki so bile že dolgo nazaj pripravljene, da vam bodo povedane. Ampak naj bo na nežnejši način. Mars je še vedno v deklinaciji, kar hitro obrne energijo njemu v prid ali proti drugemu. Tukaj je najbolj odziven na vsa dejanja, gibe, besede, vse okoli sebe. Zato je pomembno, da vse poteka gladko, brez povišanega glasu, brez visoke hitrosti, kajti le tako se bo Mars izognil solzam.

Danes je ponedeljek, Venerin dan. In je v lepem aspektu z Jupitrom. Ohranimo tisto vzhičenost, lepoto, sproščenost ves dan, brez zapletov, brez zahtev. Bolje, da se obrnete in si načrtujete lepo potovanje, preberete lepo knjigo, naredite lep načrt za nekaj časa vnaprej.