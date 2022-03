Astrologinja Lenka: Današnji večer prinaša eno veliko svobodo

Luna je že v znamenju Kozoroga, kjer njena šibka točka niso nežnosti, objemi, ampak delo, eno samo delo v želji po najvišjih položajih na svetu. Zanj je to balzam za dušo in mu daje občutek varnosti. A že od jutra je skregan najprej sam s seboj ter s svojimi željami in možnostmi, nato s partnerjem ter tudi z vsemi drugimi. Kajti ko se človek ne strinja sam s seboj o tem, kaj hoče, potem naleti na težave z vsemi okoli sebe. A Sonce na svojem vrhuncu ve, kaj hoče, tukaj zmore vse. Težko mu je ukazovati in ga usmeriti na drugo stran. To je trenutno v prednosti, a duša bi se rada vmešala v vse. Večer, ko Luna naredi trigon z Uranom, prinaša veliko svobodo, veliko osvoboditev vseh pritiskov, vseh starih verovanj, vseh starih izročil, če je človek le pripravljen to spremeniti. V trenutku, v katerem živimo, se lahko zgodi vse. Ko stvari ozavestimo, se zgodijo velike spremembe, napredki, vse je prehitro za naš um in naše življenje. Najlepše pa je, da lahko marsikatero spremembo naredimo kar doma. Sprejmemo vse, kar je za nami, in spremenimo na bolje.

Danes je Merkur na eksaltaciji Venere, zato naj bodo nekatere naše misli usmerjene v lepoto tega življenja, vsega, kar nam ponuja, brez velike navezanosti na materialne stvari, če je to mogoče z Luno v Kozorogu.

Danes je petek, Venerin dan, ona pa je v znamenju Vodnarja, ki hodi po svoji poti. Vse odnose, ki so bili v vicah neodločenosti, Venera preizkuša, preverja, ker je nastala iz največje resnice, resnice do same sebe, resnice do drugih. In zato zdaj vse, kar ni v skladu s tem, razpada. Venera je zelo blizu Saturna, on pa šteje ure, dneve, leta, do kdaj naj bi nekaj trajalo, in nato stvari presodi. Nemogoče je iti naprej, če ni vse narejeno pravilno in če ni resnično.