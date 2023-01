Astrologinja Lenka: današnji dan prinaša novo srečanje

Luna še naprej ustvarja vzdušje, primerno za različne ustvarjalne, vesele, vedre ideje, saj v znamenju leva to mesto pripada njej. A že od jutra se zdi, kot da vsem ni vse po volji, če vidijo, da je kdo nasmejan, zadovoljen, ga poskušajo z nečim spraviti iz tira, ga zmotiti in prekiniti v veselju, presenetiti, ga šokirati ali preprosto povzročiti stresno situacijo. Če želi Duša več zapraviti za kakšen luksuzni predmet, plača malo več, kar je pri nas za Luno normalno, za druge je zapravljanje, in to je razlog več, da se s tem ne strinjate. A če se ne pustimo, da nas sprovocira in pretrese, še več, obrne, lahko zlahka nadaljujemo, kar smo načrtovali in kar si želi naša Duša. Le tako lahko vse izpeljemo do konca, sploh ker Luna ne bo zelo aktivna ves dan.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

A tu sta Venera iz znamenja vodnarja in retrogradni Mars iz znamenja dvojčkov, okoli katerega se vse vrti tako kot življenje samo. Tukaj je za njiju vse to igra, zabava, zapolnitev dneva. Ker Venera v Vodnarju verjetno ne bo iskala ljubezni svojega življenja, ampak prijatelja, ki ga je nekje izgubila, pozabila, bi to razmerje zdaj obnovila. Če bo kasneje kaj zraslo iz tega prijateljskega odnosa, bo to lahko bolj stabilen odnos. Zdaj ko je sam Mars retrograden, ko stoji na razpotju in razmišlja, katero pot ubrati ali h kateri ljubezni se vrniti in obnoviti zvezo, zagotovo ne moremo pričakovati stabilne, kaj šele trdne zveze. In tudi dispozitor Marsa, Merkur, čeprav ga vodi tja, kjer si vedno želi biti, in je zdaj retrograden. Kaj pričakovati v takšni situaciji, ko se vsi vračajo v preteklost in iščejo izgubljeno osebo ali bivšega? Je to samo neko notranje stanje, ki človeka popelje v preteklost, da je osamljen, slabe volje ali da se mu zdi, da je bil prej boljši? Ko se obrne v direktno smer, bo ugotovila, v kakšni zablodi je oseba bila in da je to le trenutno stanje.

Je pa zato dan z Venero in Marsom prijeten, zabaven, prinaša zanimivo srečanje, še posebno tisto s starim znancem, zato bo dan še bolj prijeten.

Danes je ponedeljek, Luna je v znamenju leva, če bo ostala zase, za svoje notranje potrebe, bo imela dan zase, poln igrivosti, kreativnosti, navdiha za naprej, in dan, poln dobrega razpoloženja. Sicer pa, če se že od jutra pusti spreminjati drugim, jo ​​bo dispozitor odpeljal v Kozoroga, tam pa so obveznosti, delo, odrekanje, vse prej kot lep in prijeten dan za Dušo.