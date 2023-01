Astrologinja Lenka: Današnji dan nas opominja na to, kako bi morali živeti

Danes je dan, ki nas opominja na to, kako bi morali živeti na tem našem čudovitem planetu. Luna je vzšla v znamenju bika v največji eksaltaciji. To je kraj, kjer je vsega dovolj, kjer nič ne manjka, predvsem pa se za vsakogar nekaj najde. Ker to zagotavlja uživanje na vseh področjih, pa naj gre za materialne stvari, finance, hrano ali ljubezen. Naj bo to opomin, da nam je vsem dana možnost občutiti in okusiti vse te dobrote s čutili svojega telesa.

Za Luno v znamenju Bika je na prvem mestu zagotoviti vse potrebno za lahkotno in udobno življenje. Še posebej, ker je v konjunkciji s severnim vozlom in to omogoča, da imamo vsega tega še več in vnaprej poskrbimo za prihodnje generacije.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Takoj zatem preide v kvadrat s Soncem, ki lahko osvetli še marsikatero lunino potrebo, pa ne samo klasično, stalno, ki se jo je Bik skozi leta in stoletja naučil sam, ampak lahko uvaja tudi nekaj drugačnega, posebnega, svojega, bolj raznolikega. Tudi ko imamo vsega na pretek, prihaja do nesoglasij. Kajti samo Sonce v kvadratu z vozli morda že ima zavedanje, da mu materialne in finančne situacije niso prioriteta. Zanima ga nekaj več, kot to v znamenju vodnarja, ki je popolnoma drugačen od teh štirih dimenzij, skozi katere smo se naučili živeti. Veliko je še nedoumljivega in neodkritega.

In tako je Luna v večernih urah v trigonu z Merkurjem, kar ji daje oporo, da je vse, kar si je zamislila in naredila, smiselno, od vsega ima koristi, čas pa bo pokazal, kako pravilna je bila ta odločitev. Kajti sam Merkur v znamenju kozoroga razmišlja, kako lahko zagotovi čim več vseh teh virov, ki obstajajo na planetu Zemlja. Opominja ga celo, da je nekaj ostalo za njim in da se zdaj uresničuje.

In ko Luna začuti, da je naredila vse tako, kot ji Duša pravi, da se počuti najbolje, jo Uran počaka in ji pove, da ima dovolj vseh teh materialnih in finančnih bremen. Pustite vse to in se obrnite na druge nematerialne stvari. Toda naučili smo se trdno oklepati se doma, denarja, da je ta posest močnejša od drugih višjih stanj zavesti. In tako vse to povzroča velik šok, strah, nemoč, da se lahko vse te stvari tako zlahka izgubijo, izginejo, da se zlahka odrečemo vsemu tistemu, kar je oprijemljivo in kar nam daje veliko varnost za samo življenje.

Toda Uran, bog neba, ima svoje poglede na samo življenje z nenadnimi, nepričakovanimi in popolnoma drugačnimi potmi.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno v znamenju vodnarja, ki še malo bolj odpira tista neznana vrata in nam pomaga, da lažje pridemo do notranje svobode. Najbolje pa je, da se mu posvetite in ga spoštujete tako, da si vzamete odmor, meditirate in razveselite svoje telo z nečim, kar ga še dodatno sprosti.