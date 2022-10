Astrologinja Lenka: Današnji dan izkoristimo za nove začetke in izzive

Kako dolgo traja ta vzhajajoča Luna iz znamenja Škorpijona? Kot da ni dokončala vsega, kar je načrtovala in je bilo pregloboko in premočno. Zdi se, da si podaljšuje dan, da bi vse dokončala. In tako je že od jutra v sekstilu s Plutonom. Ponovno se ji daje nadzor nad tem, ali ji je uspelo očistiti dušo, čustva, misli, navade. Ker je Luna v Škorpijonu in je s Plutonom, mora biti nekaj, kar ni razčiščeno, pregloboko, saj v tako kratkem času težko pridemo do vseh naših notranjih globin in naših skritih čustev. Kakor koli, to je zadnji dogovor in navodila s tem mrkom in kaj narediti naslednjih 14 dni, saj nas čaka še en mrk.

Okoli 13. ure Luna počasi preide v znamenje Strelca, znamenje optimizma, sreče, svetlobe, in ozračje se takoj spremeni. Kot da je prišlo Sonce, ki posije in da vsemu pozitivnost. In tako je Luna na samem prehodu v lepem trigonu s svojim dispozitorjem Jupitrom, kjer ideje, načrti, pa naj gre za potovanja, tujino, učenje, ne morejo manjkati. Odpiranje podjetja v tujini ali sodelovanje s tujimi podjetji bo uspešno.

Merkur v Tehtnici poskuša vnesti čim več strpnosti, razumevanja in v trigonu z Marsom krepi potrebo po hitrejšem sprejemanju nekaterih odločitev in dobrih partnerskih dogovorov. Ampak ponavadi je nekaj nezaupanja na moški strani, in kot da trenutek še ni pravi, ker stoji in se počasi pripravlja na obrat.

In tako Merkur slabe volje, saj ni dobil podpore partnerja, vstopi v kvadrat s Plutonom. To je kot obujanje starih spominov, da se je že zgodilo in se bo spet. Zakaj sem z njim, zakaj moram trpeti? No, on ne sliši mojih misli in mojih potreb in tako iz človeka vejejo največja jeza, ljubosumje in maščevalnost.

Izognite se temu vsaj danes in obrnite list na bolje, poiščite nekaj, kar se pusti počasi dokončati, da se o tem lahko prepričate kasneje. Ostanite mirni, brez reakcije.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je še danes v znamenju Ovna in že jutri gre malo podpret znamenje Rib, da jim vlije malo več vere, upanja, sreče. In danes to spodbudo iz znamenja Ovna izkoristimo za številne nove izzive in začetke.