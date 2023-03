Astrologinja Lenka: današnji dan bo marsikomu prinesel zmedo

Luna se počasi oddaljuje, čeprav je še vedno v istem znamenju device. Marsikaj bomo občutili in videli šele pozneje, saj so spremembe, ki se še bodo zgodile, zelo velike za posameznika in ves svet. Kajti Saturn, ki bo v naslednjih dveh letih in pol prešel v znamenje rib – te pa predstavljajo red in disciplino –, se je zdaj znašel tam, kjer tega ni. Ribe so namreč občutljive, čustvene, intuitivne, nemirne in neskončne. Kako se zdaj naučiti in narediti kompromis, se prilagoditi temu znamenju, da se določene forme še vedno da ustvariti, a morda na drugačen način in na drugi ravni. Zdaj je priložnost, da pokažemo vse talente. Tu je treba iti za vsako stvar skozi globoko vizualizacijo, jasen pogled skozi telo in potem to spoznati. To moramo storiti v naslednjih dveh letih in pol. In ob tem dokončati marsikaj, kar se je dolgo vleklo ali za kar ni bilo časa.

Luna počasi prehaja v trigon s Plutonom, kar ji bo pomagalo odvreči še več nakopičenih in nepotrebnih čustev, ki jih nosi s seboj, da se še bolj osvobodi vseh strahov in bolečin. Okrog 16. ure preide v znamenje tehtnice, da se sprosti in osredotoči, torej da se bolj posveti javnemu življenju in vsem vrstam partnerskih odnosov.

Danes je Venera dosegla stopinjo, kjer si Sonce najbolj želi, da bi se znašlo, zasijalo, dobilo najvišje položaje v poslu, največje nagrade, največje uspehe in največje priznanje in slavo v življenju. Kdor torej dobi ta trenutek, čeprav le za 5 minut, ga izkoristi na najboljši možni način. Kajti kratka minuta včasih odpre velika vrata.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa v znamenju rib, hiti z neverjetno hitrostjo, da čim prej preleti to znamenje. To je racionalen planet, ki mu ni najbolj prijetno biti v fazi tišine in vse početi po občutku in intuiciji. Njegovo osnovno načelo je odprt, neposreden govor iz glave. Zato morda ta položaj Merkurja marsikomu prinese zmedo: v prometu, pogovoru, dogovoru, komunikaciji in izgubi smeri gibanja.