Astrologinja Lenka: Današnje popoldne ponuja dobre priložnosti

Ravno ob svitu se pojavita Luna in Pluton, objeta v znamenju Kozoroga. Ta povezava ni lahka za nikogar – srečati se s svojimi predniki bodisi v sanjah, v morah ali zgolj v spominih nanje. Da ne govorimo o tem, kaj se dogaja v njihovi duši in kaj živi v človeku samem. Srečanje z njimi te vrne v preteklost in lahko obudi travmatske dogodke. Če to še enkrat preživiš in ostaneš miren, si poplačal vso svojo karmo. V nasprotnem primeru boste ves dan čutili to hudo napetost v glavi in ​​srcu.

Šele okrog 12.30 bo Luna zapustila staromodno in konservativno znamenje Kozoroga in se preselila v svobodnega in humanega Vodnarja, kjer se ozračje takoj spremeni. In tako popoldne preide v lep sekstil z Jupitrom, če nič drugega, da dvigne njegov občutek optimizma, vere, da usmeri svoje misli iz preteklosti v prihodnost. Da začne načrtovati nekaj lepega, koristnega, kar ga bo veselilo. Zvečer je v trigonu s čudovito Venero, ki je pripravljena ponuditi lepoto, druženje, čudovito srečanje, nepozaben odnos s komer koli, pa četudi to pomeni preprosto pitje kave. Današnje popoldne ponuja priložnosti za številne začetke, nakupe ali priprave na pot. Merkur je še vedno na isti stopinji, gre zelo počasi naprej, je še v senci, vendar je direkten.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju Dvojčkov. Naučiti nas poskuša, da se da vse narediti hitro in hkrati, ker je spreten, iznajdljiv, živahen in domiseln, nič ne komplicira v vsakdanjem življenju ter se lahko prilagodi vsemu in vsakomur. To je njegova največja vrlina v tem znamenju.