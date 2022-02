Astrologinja Lenka: Dan za vse tiste, ki si želijo adrenalina

Luna počasi gre k Jupitru, ki ji govori, da lahko danes vse uresniči, in ji daje podporo. Morda se danes pojavi ponudba, ki je ne boste mogli zavrniti. Imeli boste občutek, da lahko vse uresničite in da vam bodo tudi drugi stali ob strani, kot da so okoli vas angeli, ki vas čuvajo in vodijo. Za pogumne v duši in pripravljene na nove začetke, je zdaj pravi čas.

Ker bosta Uran in Luna med 20. in 22. uro ustvarila stresne situacije, bodo mnogi živčni in napeti. A zato je Mars iz znamenja Kozoroga, ki naredi trigon z Uranom, da bi moral vzleteti, iti v vse, kar je drzno, drugačno, bolj tvegano. Omogoča uspeh, zato le pogumno naprej. Ne obračajte se in ne dvomite vase, da ne boste ustavili že zagnane energije. Ne ozirajte se na to, kaj bo kdo rekel, niti se ne dajte prepričati, da kaj ni za vas. Danes je dan za vse spremembe, ne obupajte, ne oklevajte, ne vrnite se, zdaj ali nikoli ... To je stališče pozitivnih norcev, ki zmorejo vse in lahko dobijo največjo nagrado.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, kot ustvarjen za vse tiste, ki si želijo adrenalina, sprememb, raznolikosti, nenavadnega in svojega. Že sama misel, da lahko neodvisno od drugih vse spreminjaš poljubno in po želji, je veličastna. Kaj naj bo še lepše zdaj, ko smo še v mesecu Vodnarju, ki prinaša novo in drzno ...