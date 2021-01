Astrologinja Lenka: Dan za uresničitev vaših želja

Po včerajšnjem burnem in stresnem dnevu se današnji počasi spreminja v miren in prijeten dan. Luna nadaljuje pot skozi znamenje Bika, kjer ima vse prednosti mirnega in počasnega uživanja vseh blagoslovov.



Danes je petek, Venerin dan, in ona je v čudovitih aspektih z Luno in Neptunom – lep dan za uresničitev vaših želja. Luna naredi prvi aspekt z Venero in tako sta združeni prijateljici iz zemeljskih znamenj, in kaj bi načrtovali in o čem bi se pogovarjali, če ne o hrani, denarju, zaslužku, nakupu nepremičnin, vsem, kar prinaša stabilnost in trajnost. Venero najbolj zanima, koliko in kako lahko doseže ne le višji uradni status, temveč tudi materialnega. Tukaj je Neptun iz Rib, ki ju podpira, da bosta lahko uresničili vse, kar si zamislita, tudi vse sanje. Da ne omenjam pretiravanja z okusno hrano in vsemi vrstami sladkarij. Vsakdo ceni življenje skozi nekaj svojega užitka in zadovoljstva.



Toda vsako pretirano zadovoljstvo in uživanje ima tudi drugo plat. Torej Luna v kvadratu z Merkurjem prinaša težave v komunikaciji in prometu. Lahko doživlja različne kritike na račun vsega, da ni bilo narejeno dobro, da bi lahko bilo drugače, morda na bolj inovativen in sodoben način. Vse bi lahko bilo bolj moderno in odstopalo od vsega klasičnega, ker se mora razlikovati od običajnega.



Toda tu ima Luna debelo mero potrpljenja in tako naprej gradi vse, kar si je zamislila, da bi danes dosegla svoj cilj. Zvečer bo naredila trigon s Plutonom iz znamenja Kozoroga, zato bo naslednji dan zadihala in se regenerirala.



Pa vendar, ves dan je Mars iz Bika, iz njegove šibke pozicije v kvadratu z Jupitrom iz znamenja Vodnarja. Kakšne nepričakovane in šokantne stvari nam bodo povedali? Katere nezakonite stvari bodo povezane z gospodarstvom, s financami, vpletenostjo v nepoštene posledice? Kateri škandali in škandali se bodo pojavili na področju spolnosti? Toda nič ne bo skrito, vse se bo izvedelo.



Danes je dan, ko svojega ega ne smemo vsiljevati preveč v najboljšem namenu. Bolje je, da vsakdo najde svoj edinstveni in drugačni način za dosego cilja.

