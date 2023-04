Astrologinja Lenka: dan za razmislek o financah

Luna je dokončno prešla v znamenje tehtnice, kjer se pripravlja na polno luno, ki bo nastopila jutri zjutraj. Malo se mora še izboljšati v odnosih, priotiteta so partnerski odnosi. Koliko mu bo uspelo marsikatero nerešeno situacijo spraviti v ravnotežje ali bo dovolil, da jutri kane zadnja kaplja? K temu je prispeval tudi lep trigon s Plutonom iz znamenja vodnarja, ki zahteva, da se zdaj vse gradi na novih vizijah, na novih pogledih, brez vračanja v preteklost. Vse pa mora popolnoma temeljiti na novih čustvih in novih energijah.

Tekom dopoldneva bo naredila kvadrat z Marsom, ki mu vlada Luna. Kakšne so nerešene situacije, povezane z domom, s timimi, s katerimi živimo vsak dan. Nekaj bo razprav, prepirov, nestrinjanj … Mars je še vedno v svojem kontekstu izven meja, kjer v tem znamenju ne more odreagirati drugače, kot da pogosto toči solze ali preveč skrbi za svoje najbližje. Kakor koli že, preveč je občutljiv na vse te zadeve in če kaj ne štima, eksplodira in v tistem trenutku ne gleda, ali bo poškodoval sebe ali okolico. Dan pred polno luno ve, da se ta energija okrepi, zato se kaže v neprespanosti, nemiru v Duši, vračanju v neke pretekle čase in naredi človeka še bolj zaskrbljenega in razdražljivega. Poskusite se umiriti in ne reagirajte preveč na nič.

Merkur je v znamenju bika, kjer je miren, kjer o vsem premisli in šele nato reagira. V sekstilu s Saturnom iz znamenja rib omogoča doseganje nekaterih dogovorov z veliko notranje tišine in miru, brez veliko govorjenja. Kajti mnogokrat samo tišina prinese boljšo rešitev kot sama izgovorjena beseda. In je tudi na Lunini stopinji eksaltacije, zato lahko marsikaj doseže z lahkoto in uspehom, saj je tukaj njegova prioriteta imeti vse na najvišji ravni.

Sonce je prišlo v konjunkcijo s Chironom, ki je bolečina, ki nas muči o egu, da čutimo, da smo nekje prizadeti, da ni vse po našem. In to je največja težava človeka, ko misli, da ga je nekdo tako ponižal, prizadel, ki misli, da je največji in najboljši. Sonce najbolje sije samo takrat, ko se zaveda drugih, ko vidi in se veseli, da so v življenju nekaj dosegli in se veseli z njimi.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in je na višini Lunine stopinje, kjer se mu nikamor ne mudi, počasi razmišlja o vsem, predvsem pa o tem, kako si privoščiti čim večjo gmotno in finančno korist. A njegova umirjenost uravnoteži marsikatero besedo in ne povzroča žalitev in poškodb, zato se mu pridružimo.