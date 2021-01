Astrologinja Lenka: Dan za razkrivanje velikih skrivnosti

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Luna je prešla v znamenje Tehtnice, kjer je osredotočena na vse vrste odnosov in željna vseh vrst čutnih užitkov, udobja, druženja (denimo ob pitju kave s komer koli). Želi si, da bi dan potekal v harmoniji, užitku, sprostitvi, brez divjanja in panike.Prvi aspekt, ki ga naredi, je trigon s Saturnom v znamenju Vodnarja. Duši daje občutek notranjega miru, stabilnosti in varnosti. Ve, da je v vseh teh odnosih zaščitena in da se nanje lahko zanese. To so lahki zračni znaki, kjer je vse mogoče rešiti s komunikacijo in dogovori. Jupiter ji da vetra v krila, da ima še več zaupanja vase in v druge, zato verjame, da bo jutri boljše. Notranja vera ji daje moč, da zdrži. In ravno ta je najpomembnejša, da prenesemo vse, kar se nam zgodi.Toda naš um in razmišljanje nas potegneta v resnični svet in nas prestrašita ter povlečeta v temne globine. Aspekt Merkurja in Plutona nas vodi tja in obstaja nevarnost, da zaidemo v pregloboko brezno zavisti, ljubosumja in maščevanja. Zdaj je pravi trenutek, da se temu ognemo in se znebimo negativnih misli. Je pa to tudi dan za razkrivanje velikih skrivnosti in resnic, kar lahko v nas vzbudi še večjo jezo in nezadovoljstvo. Oba sta na 24 stopinjah, kar pomeni, da je najboljše, da se v tišini umirimo, resetiramo um in opustimo vse negativne misli, ker je naša energija z Marsom pri 29 stopinjah brez kompasa in usmeritve za kakršno koli resnično energijo ali prizadevanje.