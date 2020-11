Astrologinja Lenka: Dan za prilagajanje stresnim situacijam

12. november 2020. FOTO: Lenka Stanić

Luna je v znamenju Tehtnice in poudarek je na vsem, kar je lepega, še posebej lep občutek pa je, ko smo v dobri in prijetni družbi, ko lahko počasi pijemo kavo in se pogovarjamo s prijatelji. Tako bi bilo, če ne bi Luna naredila kvinkusa z Uranom iz Bika, ki kot da se ne zna prilagoditi svobodi, se sprostiti, da bi bolj užival. Ves čas je v krčih in stresu, si govori, da že zamuja, da bi že moral marsikaj narediti. Kadar se ne zna sprostiti, jo pretrese opozicija z retrogradnim Marsom, ki jo še vedno želi prizadeti in ji dati vedeti, da si vzame preveč časa zase. Občutljiva je na kakršno koli krivico, nato pa energično reagira in tako pokvari sama sebi dan, namesto da bi pohitela in naredila vse čim prej.Venera je planet ugodja in lepote in je v svojem znamenju, vendar z Neptunom doživlja stresno zavajanje, razočaranje, morda je vse nehote, vendar se počuti izgubljeno. Mogoče je nekaj izvedela o sebi ali svoji bližnji osebi, ker prihaja na stopinji upada Sonca. In to ni le padec, ampak ji lahko prinese izgubo zelo pomembne osebe ali partnerja, očeta, velikega prijatelja ali lahko celo ona doživi veliko izgubo ali celo »izgubi« sebe.Luna, ki je navdušena nad lepoto Tehtnice, naleti na dodatno razočaranje ali celo prevaro, ki jo pretrese tako, da jo najprej očara in nato še bolj razočara. A to je značilnost vseh planetov v Tehtnici, saj se ne znajo postaviti zase, vse zavijejo v celofan in so na koncu razočarani.In zdaj je mama (Luna konjunkcija Venera), ki jo bo potolažila, ji pomagala, da ji bo dala veliko ljubezni, notranje podpore in vrednote, ki jih ima, saj le tako lahko še naprej živi. Če ji odpre pogled, da za vse, kar se ji je zgodilo, ne očita in ne krivi sebe, ampak vse to vidi, odpusti. Prej ko preboli, prej se bo izvlekla iz tega.