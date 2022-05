Astrologinja Lenka: Dan za nežnost in toplino

Dan se je začel z Luno v Raku, ki je posvetila na najlepšem mestu Jupitra. Ta omogoča najlepše in najboljše stvari v življenju. Tu je duša največja v vseh pogledih, razdaja sebe in vse, kar ima, toplino in prijaznost. V sekstilu z Uranom je na povsem drugačen in svojstven način. Z njegovo veliko resnico in odprtostjo daje Duši velik pečat iskrenosti. Sekstil s Soncem prinaša lep dan, vezan na družinski dom, kjer vladata harmonija in mir. Mars jim daje čustveno podporo in je na strani vseh lepih stvari, ki se lahko zgodijo danes. Vsa energija je nežna, podpira pa vsak način dela brez velikega fizičnega napora. To je dan za nežnost, toplino, bližino in za razvoj notranjih talentov.

Dan je prijeten, lep in primeren za vse vrste dogovorov. Venera in Merkur s svojim vidikom ustvarjata čudovito vzdušje, kjer koli že sta. Merkur je v svojem domu Dvojčkov preveč intelektualen, komunikativen, včasih preveč radoveden in površen, a prijeten za pogovor, zdaj pa se počasi umirja. Da se ne bi prenaglil, se je odločil, da se malce umiri in naredi konkretne načrte za naprej. Trajalo bo skoraj mesec dni, da se vrne na sedanji kraj.

Danes je petek, dan Venere, in je v znamenju Ovna na 4. stopnji, kjer izpolnjuje svoje karmične dolgove, ki jih podpira Merkur. Čeprav je ognjevita, odprta, neposredna, pogumna, osvajalska, kar mlado dekle včasih udari po glavi, bo našla svojo mero, ker jo dispozitor pripelje do njene višine v znamenju Rib. Poslušajmo jo in delajmo le tisto, kar nas povzdiguje in kar je dobro za nas, brez kritik in sodb.