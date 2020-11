Astrologinja Lenka: Dan za jok ali odpustitev

Luna je v znamenju Kozoroga v konjunkciji s Plutonom, z Jupitrom, s Saturnom in v kvadratu z Venero, torej je lahko več kot to, da je pod pritiskom, nadzorom, omejitvami in tradicijo. Ali lahko ženski princip v nas in duša sama zmore nekaj več, da ne trpi?



Katere ljubezni se bomo spomnili, kakšne so tiste uboge in žalostne ljubezni, kaj je to, da se je človek odrekel sebi, svoji ljubezni, svojim vrednotam samo zato, da zadovolji nekatere svoje tradicije, nekatere svoje bližnje?



Zakaj je tako težka ovira v letih, kulturi, religiji, zakaj je treba na vse to gledati in dati stigmo? Kakšne žalitve smo izrekli, pustili, zapustili nekoga v močnih čustvenih in srčnih bolečinah?



Katere so velike karmične ljubezni, ki se niso uresničile in jih je treba zdaj ponoviti? Ali se nam ni zgodila vsaj ena velika ljubezen, ljubezen, ki je bila le do groba, pa vendar se je končala tako žalostno? Ljubezen brez topline, brez duše ...



Ali zakaj moramo ostati poročeni ali v tej skupnosti samo zato, ker imamo skupaj otroke, isto streho, denar, skupen strah, kajti če lahko eden odide, ali lahko preživimo in ostanemo sami? In potem je bolje čutiti ta hlad, ki veje skozi nas, trpeti, biti sam v dvoje? Ali lahko grem sama skozi to življenje? Torej poglejte, kaj je naredila iz njega, sebe. Ali nas s to osebo drži le ta odgovornost ali prisega, ki smo jo izrekli?



In kakšne zdravstvene težave se nalagajo ravno zaradi te neiskrenosti, dileme, ali oditi ali biti sam. Najtežje oblike bolezni se pojavijo pri ščitnici, ženskih in moških spolnih organih, pojavijo se težave s kostmi.



Sprejmimo vse odgovornosti, bodimo odgovorni in iščimo odgovornost do drugega, cenimo svoje in tuje vrednote, ne podcenjujmo se in si ničesar ne zamerimo, vse oprostimo in odpustimo.



Toda časi se spremenijo, ženska je zdaj močna, lahko naredi vse; lahko rodi, zasluži, živi, ​​ceni sebe, je lepa, ne boji se, je srečna in lahko dela vse, ampak prav vse.