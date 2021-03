Astrologinja Lenka: Dan za izpolnitev skrivnih sanj

Luna v Levu se ponosno in pogumno premika naprej, polna samozavesti, z vsemi bi delila čim več svetlobe in topline. Polna ustvarjalnih in navdihujočih občutkov leti naprej in ne opazi, kje in kako pretirava. Pomembna zanjo sta prestiž in status, zato utegne preceniti svoje zmožnosti in se finančno zakalkulirati. Mogoče jo ponese občutek moči, ker Sonce še vedno sije v svoji vzvišenosti in moči. Zraven je tudi Venera, ki se rada pokaže in postavi. Komu bo to bolj koristilo? Njemu, ki se bo morda pokazal z mlado perspektivno osebo, da si poveča ugled v družbi, četudi le za kratek čas? Sloves je zanj namreč pomembnejši kot strastna pustolovščina zanjo. Prek Marsovega dispozitorja sta v spremenljivem znamenju, kjer dvojnost in vzporedne povezave ne dajejo trajnosti, čeprav jim povezava s severnim vozliščem daje nekaj obetov za prihodnost, čeprav so težko uresničljivi.



Oba (Sonce in Venera) počasi vstopata v konjunkcijo s Kironom, zato bosta šele kasneje spoznala, da je bilo vse to nepotrebno, zelo tvegano, ker lahko pri obeh povzroči le sram, bolečino ali celo obžalovanje zaradi storjenega.



Jupiter, planet vizije, intuicije, vere, upanja, optimizma in največje sreče, je v znamenju Vodnarja. Še danes je na višini Neptuna in je še vedno v natančnem polsekstilu z njim iz znamenja Rib. Obstajajo spoznanja, nameni, talenti, skrivnosti, resnice in vse, kar je najbolj oddaljeno in nedosegljivo. Vprašanje je, ali se temu lahko nekoliko približamo, začutimo to čarovnijo v sebi in uresničimo z globoko željo vsaj ene velike sanje. Ta dan lahko omogoči njihovo izpolnitev.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: