Astrologinja Lenka: Dan za izboljšanje vseh komunikacij in odnosov s sorodniki

Luna je še vedno v znamenju veselih in komunikativnih Dvojčkov. Čeprav se bliža mlaj, energija ne more počivati. Je v konjunkciji z Merkurjem, kar pomeni nove ideje, zgodbe, pogovore ... Včasih to lahko obremeni tiste, ki so v bližini in ki si želijo tišino in mir. A tukaj se ta radovednost ne more ustaviti. Človek se kar ne more zadržati, razkriva skrivnosti in je brez zavor. Prednost tega zračnega znamenja je, da se vse besede da iz sebe. Včasih pretirava in ga tudi zanese v ogovarjanje drugih. Vseeno pa je dan dober za izboljšanje vseh komunikacij in odnosov s sorodniki, za izdelavo potovalnih načrtov in drugih kratkoročnih dogovorov.

Astrološka karta, FOTO: Ss

Veliko stvari, ki se začnejo hkrati, bo želja po končanju prehitro ugasila. V naglici lahko nastane zmešnjava ne samo s knjigami, ampak z vsem. Luna bo naredila tudi trigon s Saturnom, kar pomeni, da je mogoče marsikaj dokončati. Mars in Saturn, energija in vztrajnost, sta v čudovitem sekstilu, in čeprav bo morda treba vložiti več truda, bodo na koncu rezultati dobri.

Danes je ponedeljek, dan Lune, in je v znamenju Dvojčkov. Zato se je najboljše prepustiti toku, komunikaciji, druženju, veselju ... Lahkotno vzdušje in brezskrbni trenutki nam utegnejo obuditi prijetne spomine iz otroštva. Uživajmo v tem.