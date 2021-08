Astrologinja Lenka: Dan se ni začel, tako kot smo načrtovali

Dan se ni začel, tako kot smo načrtovali, saj ga je zaznamovala Luna v znamenju Ovna, ki je v kvinkusu s svojim dispozitorjem Marsom. Le katere odločitve bomo sprejeli prenagljeno in katere bodo imele za posledico nekatere finančne ali celo zdravstvene težave? Mogoče je čas, da se za nekaj časa ustavite, ne hitite, ne spodbujajte kakšnih novih začetkov, saj bo nekje med 19. in 21. uro naredila kvadrat s Plutonom in hkrati kinkus z Merkurjem.



Gre za velike strahove tudi pred samim seboj i in stvari, ki jih nismo razčistili v preteklosti. Ali bi se morali z njimi soočiti? Bi morali iti čez vse razžalitve, ponižanja, ali pa bomo dopustili, da se bo jeza poglabljala in stopnjevala ne le do drugih, temveč tudi do nas samih?



Ne glede na to, katere besede smo izrekli v obrambi, v napadu ali v različnih prepirih, ne vidimo, ali je naš kolega v službi kriv ali pa nam je kdo od bližnjih kaj nastavil. V tej nepremišljenosti lahko nehote napadamo druge, zato je v tem trenutku najbolje molčati.



Tudi Venero, čeprav je tako prefinjena in lepa v svojem znamenju tehtnice v nasprotju s Kironom, bo nekdo drug prizadel in jo pri tem spomnil, da se mora postaviti malo zase in ne le za druge.



Vendar je danes Murkur iz svojega znaka Device v natančnem trigonu z retrogradnim Plutonom iz znaka Kozoroga. Kakšne so te globine, misli, inteligenca, razum, s katerimi se poglobi vase? Zdaj imate moč, da naredite in odkrijete vse možno, ne poskušajte mu lagati, ga prenesti naokrog, manipulirati z nekom, ki vse to vidi v svoji natalni karti. Prebira vas in ve vse o vam. Zato je ta dan tako poseben, da lahko zavestno izvlečemo številne nezavedne karmične in celo nekatere stvari naših prednikov, da se jih zavedamo, jih sprejmemo in jih poskušamo vsaj delno razumeti.



Posebnost pa je tudi v tem, da lahko delamo na očiščenju svojega uma, da se v tišini spremenimo, povežemo s tistimi dobrimi stvarmi, ki jih imamo iz sebe.



Danes je Jupitrov dan, četrtek, in želi, da bi bilo vse v redu, veselo, nasmejano, da bi imel vsak človek cilj in namen, zaradi katerega živi, ​​tako pa bi postal zadovoljnejši.



