Astrologinja Lenka: Dan prinaša stres, šok, živčnost, raztresenost ...

Ponedeljek je prvi delovni dan v tednu, in če ste se zbudili z glavobolom, nervozo, napetostjo ter niste vedeli, zakaj je tako, vedite, da je za to kriva Luna v konjunkciji z Uranom. Prinaša stres, šok, živčnost, raztresenost … Najbolje se je zato preprosto sprejeti vse nenadno, nepričakovano in nenadzorovano, saj je tako te stvari lažje prenesti. A za tiste pogumnejše in vse, ki si ves čas želijo sprememb, je to blagoslov, ki jim prinaša vznemirjenje in polepša dan. Ta vidik ni najboljši za promet, dogovore, za vse, kar zahteva umirjenost in mir v duši. Gre za kombinacijo vode in elektrike. Kdo bo zdržal?

Okoli 14. ure Luna naredi čudovit sekstil z Jupitrom in s Soncem v znamenju Rib. Kdor je sprejel vse novosti, se mu bo to zdaj večkrat poplačalo, saj zagotavlja uspeh pri vseh novih začetkih. To je tudi pravi trenutek, da odprete novo podjetje, začnete različne poslovne projekte, naredite načrte na dolgi rok. Z nadrejenim se dogovorite o napredovanju na delovnem mestu ali višji plači.

Zvečer, ko bo Luna s Saturnom v znamenju Vodnarja naredila kvadrat, smo lahko deležni nekaj kritik, da je bilo porabljenega veliko denarja, ker smo preveč ali predrago načrtovali, a brez večjih reakcij, in to bo v redu.

Venera je še do nedavnega preganjala planet Mars in ga poskušala ustaviti, zadržati zase, zdaj pa se mu počasi izmika, saj je zanjo pomembnejša njena svoboda, njena nenavezanost. Njeno življenje je zdaj v njenih rokah. In tu je Mars s svojo energijo, delovanjem. Razume, da je najpomembnejša sprememba na bolje družba sama, kolektiv vseh ljudi. Tu so napredne in nove spremembe, a tudi veliko individualnosti.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in ta je v znamenju Bika. V znamenju, kjer so njene prioritete varnost, materialnost in uživanje na vseh področjih življenja. Prav tako si želi sprememb in sprejemanja. To je del njene duše, ki ga nosi nekje globoko v sebi.